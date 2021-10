Patrick Rajoelina – « Les JIR, un déclic au développement »

La seconde édition des Journées internationales des régions, JIR, se tient dans l’Itasy, à Ampefy, puis à Sofia. Patrick Rajoelina, ministre des Affaires étrangères dessine ses contours.

Pourquoi vous avez choisi les régions Itasy et Sofia pour cette seconde édition des JIR?

Un appel à manifestation d’intérêt est lancé par le ministère des Affaires étrangères, MAE, et le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, MID, à l’attention de tous les gouverneurs. Six régions, Sofia, Itasy, Atsinanana, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Matsiatra Ambony, ont fait connaître leur volonté d’accueillir l’événement dans le délai de trois mois fixé par nos deux départements. Parmi les six régions, trois régions, Sofia, Itasy, et Atsinanana ont transmis leurs formulaires, les trois régions ont exprimé verbalement leur volonté d’accueillir l’évènement. Suite à la propagation de Covid-19, la région Atsinanana s’est désistée. Ainsi, Itasy et Sofia abritent et hébergent les JIR de cette année.

Pourriez- vous faire le point sur le concept des JIR?

Le projet JIR a été mis en place suivant la vision du président de la République, Andry Rajoelina. Selon laquelle « aucune région ne sera plus oubliée ». De plus ces JIR vont apporter leur contribution pour rattraper le retard accumulé depuis des années sur le développement local.

Les objectifs spécifiques de cette manifestation?

Ces JIR co-organisées par le MAE, le MID et le gouvernorat de l’Itasy ont pour principale visée de mobiliser tous les acteurs du développement au niveau de la région. Face aux grands défis à relever. Elles consistent aussi à promouvoir les atouts existants, surtout les potentialités sur le plan international, qu’elles soient agricoles, artisanales, commerciales ou culturelles.

Qui sont alors les interlocuteurs privilégiés dans cette optique?

Nous entendons sensibiliser les missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales et régionales accrédités à Madagascar, les ministères techniques, les Groupements du secteur privé, Chambres de commerce, opérateurs économiques, les natifs de région, les membres de la diaspora, les autorités, les Collectivités territoriales décentralisées, les organisations non-gouvernementales, les partenaires techniques et financiers. Les conseillers économiques et commerciaux de nos représentations diplomatiques et consulaires, avant, pendant et après des JIR, sont aussi sollicités pour s’y engager. Suivant le concept de diplomatie économique que j’ai eu l’occasion d’expliquer.

Pour les JIR d’Itasy, quel a été le thème choisi?

Le thème choisi par la Région est « Itasy, cœur de Madagascar, ouverte au monde pour l’émergence de la génération future ». Ce qui est conforme au contexte qui prévaut.

Que peut-on alors en attendre?

Les JIR n’ont pas la prétention d’apporter en trois jours de rencontres et de réunions des solutions aux différents défis auxquels fait face la région. Elles sont simplement destinées à enclencher la marche vers le développement. Le déclic en quelque sorte.