Gouvernance démocratique – Un appui continu des partenaires de Madagascar

Le système des Nations Unies et les partenaires bilatéraux de la Grande île maintiennent leur appui concernant la gouvernance démocratique dans le pays. L’Assemblée nationale vient de bénéficier d’une aide allant dans ce sens.

Du matériel informatique et des équipements de connexion internet ont été offerts par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à l’Assemblée nationale.

C’est une forme d’appui qui vise à renforcer la gouvernance démocratique dans le pays, étant donné que le contexte actuel lié à la crise sanitaire pousse les institutions nationales et internationales à privilégier les visioconférences. Ce qui permet de maintenir les activités tout en préservant les parlementaires des risques sanitaires éventuels.

« Avec le contexte de présence de la Covid-19, la plupart des obligations statutaires de l’Assemblée nationale dont les conférences interparlementaires internationales se déroule actuellement par visioconférence », notent ainsi les responsables de la Chambre basse. Même si la Grande île connait un moment de répit actuellement en ce qui concerne l’épidémie de Covid-19, la prudence est toujours préconisée.

L’Assemblée nationale tient plus particulièrement à maintenir cette collaboration afin d’assurer une certaine assiduité vis-à-vis des partenaires extérieurs de Madagascar. Les liens avec les parlements étrangers et l’Union interparlementaire (UIP) sont, en effet, privilégiés par l’Assemblée nationale, malgré les conséquences de la crise sanitaire mondiale. D’où l’importance du soutien des partenaires, dont le système des Nations Unies dans le but de pérenniser la coopération interparlementaire au niveau mondial.

Le projet GoudMada

À cet effet, la coopération entre le parlement de Madagascar et le système des Nations Unies ne date pas d’hier, afin de promouvoir la bonne gouvernance. « Le PNUD et l’Assemblée nationale de Madagascar ont collaboré de longue date pour asseoir une gouvernance efficace fondée sur l’État de droit et la démocratie contribuant à un développement durable. Le PNUD considère le Parlement comme un pilier fondamental et indispensable à une véritable gouvernance démocratique», selon l’Assemblée nationale. Et l’appui des partenaires techniques et financiers s’avère d’une importance capitale pour y parvenir.

Dans cette optique, c’est à travers le projet « Gou­vernance Démocratique de Madagascar (GOUDMADA) » financé par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (UNPBF) que la collaboration entre le parlement et le système des Nations Unies à Madagascar s’est renforcée plus particulièrement au cours des dernières années. Il s’agit d’un projet lancé l’année dernière, impliquant divers acteurs comme les organes nationaux de lutte contre la corruption, de contrôle, de redevabilité ainsi que la société civile malgache. On peut citer notamment le Haut Conseil pour la Défense de la Démo­cratie et de l’État de Droit (HCDDED), Transpa­rency International, le ministère de la Justice, les Pôles anticorruption (PAC), la Cour Suprême, la Haute Cour de Justice, le Comité pour la sauvegarde de l’Intégrité (CSI), le bureau indépendant anti-corruption (Bianco), le Service de renseignements financiers (Samifin), le Parlement de Madagascar et l’Ordre des journalistes.

La mise en œuvre du projet est assurée sous le pilotage du PNUD, de l’Unesco et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Le projet GOUDMADA vise notamment à « appuyer les institutions de redevabilité, de lutte contre la corruption, ainsi qu’à améliorer les canaux d’accès à l’information» selon ses initiateurs.

Depuis le retour de l’ordre constitutionnel, au terme de la crise politique de 2009, les partenaires de la Grande île appuient la gouvernance démocratique dans le pays. Outre le système des Nations Unies, les pays de l’Union Européenne et la Commission de l’Union Européenne sont parmi les principaux soutiens de Madagascar dans ce domaine particulier.

À titre d’exemple la France « apporte son soutien et mobilise des appuis financiers et techniques sur plusieurs grands axes prioritaires de bonne gouvernance », selon sa représentation diplomatique à Antananarivo. Cette coopération a permis entre autres de déboucher sur les élections de sortie de crise dans le pays au cours des dernières années.