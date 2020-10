Relance de l’économie – ARO veut tirer profit de la nouvelle loi

L’assurance ARO met à profit les rares « opportunités » offertes par la crise sanitaire pour opérer des changements avec la nouvelle loi sur l’assurance.

S’il y a une entreprise qui a pu s’en sortir malgré cette crise sanitaire, l’assurance Aro en fait sans doute partie. Évidemment qu’elle a enregistré des pertes dues au ralentissement des activités économiques mais elle a pu continuer à avancer. C’est durant le confinement que les changements majeurs, au niveau de l’équipe dirigeante, ont pu être mené afin de préparer l’avenir. La compagnie a pu s’adapter à la situation pour répondre à la demande croissante de souscriptions aux assurances. Le recours au télétravail et la digitalisation de ses services figurent parmi les facteurs ayant permis de réaliser cet objectif.

«La compagnie Aro a toujours été un précurseur en matière de digitalisation dans son secteur. D’ailleurs, nous misons beaucoup sur notre expérience dans ce domaine pour développer de nouveaux produits dans le cadre de notre marche vers la modernisation», déclare Lantonirina Andria­nary, directrice générale de la compagnie Aro.

Et comme les activités des entreprises doivent continuer malgré la crise sanitaire, la dernière Assemblée générale a mobilisé les moyens technologiques puisque les 200 actionnaires de la compagnie dépassent la limite autorisée des rassemblements à l’époque. Les décisions à cette occasion ont été prises par correspondance.

Assemblée différée

« L’article 118 de la loi n°2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales dispose que les décisions collectives peuvent être prises en assemblée générale ou par correspondance. Cette disposition a été reprise par le décret n°2004- 453 du 6 avril 2004 fixant les modalités d’application de la loi n°2003-036. Le bulletin de vote ainsi que les projets de résolutions ont été transmis aux actionnaires avec la convocation » explique la directrice générale. Pour la date de la tenue de la dite assemblée, elle avait pu être différée de quelques mois à cause de la crise sanitaire et suite à une requête en date du 15 juin 2020 et ayant reçu l’accord du Tribunal du commerce d’Antananarivo.

«Pour ce qui est des décisions prises, relatives aux indemnités, le Conseil d’Administration n’a procédé à aucune augmentation… Le procès-verbal du dernier Conseil d’Administration du 12 août 2020 relatif faisant foi », a-t-elle souligné.

La compagnie Aro entend se conformer à la nouvelle loi sur les assurances. Ce texte, prévoit, par exemple, l’ouverture du secteur des assurances à d’autres acteurs qui auront la possibilité de s’établir comme compagnie de réassurance, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Il y a également ce qu’on appelle Assurance indicielle qui est basée sur des chiffres en rapport aux activités. Dans le domaine agricole, par exemple, cela peut être les températures et le climat. Cette loi prévoit également l’extension des assurances dites obligatoires, limitées auparavant à l’assurance responsabilité civile sur les véhicules à moteurs.

Désormais, d’autres structures comme les assurances de construction ou les assurances scolaires seront également obligatoires. Ce texte prévoit également que les compagnies d’assurance seront désormais placées sous la supervision de la Commission de supervision bancaire et financière (CSBF), ce qui suppose un contrôle plus strict.