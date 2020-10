Décès de Farah Raharijaona – L’hommage de la confrérie

C’est la ruée hier vers le domicile à Ambanitsena de notre consœur Farah Rahari­jaona décédée mercredi. La confrérie a tenu à lui rendre un dernier hommage. À commencer par l’Ordre des journalistes de Madagascar conduit par son président Gérard Rakotonirina, accompagné de son vice-président Didi Ratsimbazafy. Puis plusieurs journalistes issus de différents organes de presse ont tenu à marquer leur sympathie et leur soutien à la famille de Farah dans cette dure épreuve.

Le groupe Prey au sein duquel Farah a évolué durant ces dix dernières années s’impliquant à fond, n’était pas en reste. Une forte délégation conduite par le PDG du groupe Prey Edgard Razafindravahy, et du DG Vola Rasoamanana et composée de plusieurs employés et journalistes de L’Express, de AoRaha, de la Rta, de la radio Antsiva et de l’imprimerie Ecoprim, a également témoigné sa compassion dans ce deuil.

Un soutien moral important pour les proches de Farah. La famille a perdu un pilier, mais le journal a perdu un de ses brillants éléments. Farah était un exemple de disponibilité et de dévouement. Elle n’avait jamais refusé une mission, décliné un reportage à faire où que cela se trouve. Même au moment où son état physique s’est dégradé, elle était toujours animée d’enthousiasme et de ferveur. La maladie a eu raison de son courage et de sa volonté.

Farah sera inhumée ce jour à Isoavina, après un service religieux à domicile.