Un salon de l’étudiant à l’université d’Antananarivo

L’université d’Antananarivo organise un salon de l’étudiant à l’Esplanade Ambohitsaina, le 7 et le 8 septembre. Ce sera l’occasion pour les nouveaux bacheliers de découvrir les offres de formation à l’université d’Antananarivo, les conditions d’admission et les débouchés. Les dix établissements de formation vont y participer. À savoir, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, la Faculté d’Économie – de Gestion – et de Sociologie, la Faculté de Médecine, la Faculté des Sciences, l’École Normale Supérieure, l’École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo, l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, l’Institut d’Enseignement Supérieur de Soavinandriana Itasy, et l’Institut d’Enseignement Supérieur d’Antsirabe Vakinankaratra.