SAUT EN LONGEUR – L’or revient à Florentine Razanamandroso

À une journée de la fin de la XIe édition des JIOI 2023 à Madagascar, l’épreuve de saut en longueur a apporté le sourire au clan malgache. Florentine Razanamandroso a remporté la médaille d’or lors de la finale jouée, hier, au stade d’Alarobia. Elle a fait un bond de 6m13 devant ses six concurrentes directes. Petite en taille mais très forte en course pour chercher la poussée, elle a battu la réunionnaise Esther Condé Turpin, 6m01, et la mauricienne Liliane Potiron, 5m96. « Pour cette année et pour les JIOI à la maison, j’ai fixé le but d’obtenir la médaille d’or et c’est une mission réussie », confie Florentine Razanamandroso.