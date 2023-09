SANTÉ INFANTILE – L’allaitement maternel exclusif abandonné

Madagascar célèbrera la semaine nationale de l’allaitement maternel du 4 au 8 septembre. Les lieux de travail sont sensibilisés à installer un coin allaitement. La santé des bébés au second plan. Des jeunes mères de famille abandonnent l’allaitement maternel exclusif. Les unes combinent le sein-biberon. « Depuis que j’ai repris mon travail, il est impossible pour moi d’allaiter mon bébé la journée, car je ne peux pas l’emmener dans mon bureau. Du coup, je n’allaite que le soir. Le jour, mon bébé est nourri au biberon», témoigne Harimbola Andrianarisoa, une jeune mère de famille, hier. D’autres ont choisi pour un allaitement au biberon exclusif. « J’ai décidé de ne pas le nourrir au sein, dès sa naissance, car je voulais qu’il s’habitue au biberon. Je devais reprendre le boulot, deux mois après sa naissance, donc, impossible de poursuivre l’allaitement maternel », raconte Antsa Radavida, mère d’un enfant de 8 mois et commerciale dans une entreprise privée à Antananarivo.

Coin allaitement

À Madagascar, seules 54% des mères ont opté pour un allaitement maternel exclusif, en 2022, selon les chiffres annoncés, hier, lors d’un atelier de plaidoyer multisectoriel pour l’allaitement maternel qui s’est tenu à l’hôtel Ibis à Ankorondrano, organisé par le Fonds des nations unies pour l’enfance (Unicef). Une légère hausse du taux de cette pratique est observée, avec 41% en 2021 et 54%, en 2022. Mais c’est encore très loin de l’objectif de l’Organi­sation mondiale de la santé (OMS), qui est de 90%. L’inexistence d’un coin allaitement dans les lieux de travail pousse des mères à abandonner l’allaitement maternel exclusif. Les employeurs sont ainsi encouragés à aménager un espace pour permettre aux mères d’allaiter une heure par jour, leur enfant, selon les textes. Ce coin allaitement doit être équipé de berceaux, de chaises, de jeux attractifs, de confort. « S’ils ne respectent pas les recommandations, une lettre de mise en demeure sera envoyée », indique une source auprès du ministère du Travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales. « Si les mères sont soutenues pour qu’elles puissent appliquer les pratiques d’allaitement maternel recommandées, près de trois mille décès d’enfants de moins deux ans causés par la diarrhée et la pneumonie pourraient être évités chaque année à Madagascar ».