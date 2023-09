RUGBY À VII – Les deux équipes nationales malgaches s’approchent de l’or

Les phases éliminatoires comptant pour les matchs de rugby à VII dans le cadre de la XIe édition des JIOI 2023 ont démarré hier au stade d’Andohatapenaka. Chez les seniors dames, sur les trois matchs disputés, elles ont écrasé tour à tour leurs adversaires sans ne leur laisser aucune miette. Les ladies Makis ont débuté leur journée contre Mayotte. Une fois la machine lancée, toute attaque s’est transformée en points pour Madagascar. Le score final a été de 33-0. Le deuxième match des ladies Makis contre Maurice a été un désastre pour les Mauriciennes. Madagascar s’est imposé sur le score de 43-0. Le seul point qu’il faut améliorer chez les ladies Makis a été le plaquage, quelquefois jugé très haut, qui a entrainé deux cartons jaunes en l’espace de moins d’une minute, pénalisant les autres joueuses sur le terrain. Dans son troisième match, Madagascar a battu la Réunion sur le score de 31-0 Chez les garçons, détenteurs de la médaille d’or en 2019 à Maurice, les Makis de Madagascar ont un statut à défendre. Sur les trois matchs disputés, les protégés de Marie Eric Randrianarisoa alias Eric Sefo, coach de l’équipe nationale malgache de rugby à VII, les ont tous gagnés. Madagascar a débuté contre Mayotte et s’est imposé sur le score de 19-5. Le point marquant de cette confrontation a été le fait de trouver les Makis de Madagascar menés sur le score de 0-5 en première période. Secoués et mal organisés, les rugbymen malgaches ont été bousculés. Remontés par le coach à la pause, ils ont changé de visage et ont réussi à s’imposer. Le deuxième match a été la confrontation avec Maurice, sans trop forcer, Madagascar s’est imposé sur le score de 19-7. Le match attendu du public a été la confrontation directe contre les joueurs de la Réunion. Dans une parfaite maîtrise, les joueurs malgaches se sont imposés sur le score de 31-14. Pour Lahatra Ramamon­jisoa, capitaine de l’équipe nationale de rugby à VII, il a expliqué que « nous sommes le champion en titre à Maurice en 2019. Il est de notre devoir de remporter l’or à domicile ».