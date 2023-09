PRIX DES JEUNES ÉCRITURES – Aryella Aradrariny se dirige vers la victoire

La cinquième édition des Prix des Jeunes Écritures, une compétition littéraire prestigieuse organisée conjointement par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Radio France Internationale (RFI) et Short Édition, a récemment pris fin. La participation du public dans le vote des œuvres s’est terminée ce jeudi. Aryella Aradrariny Andrianatsito-herinteny avec son œuvre remarquable, intitulée « Prochain Arrêt », occupe la première place en obtenant un impressionnant total de neuf cent trente votes, surpassant ainsi ses concurrents Margelly Danaev Jean et Fabien Kouinsou, qui ont respectivement obtenu six cent vingt-cinq et cinq cent onze votes. Sa victoire dans le vote du public témoigne de la qualité et de l’impact de son écriture auprès d’un large public. « Je suis si heureux d’avoir décroché le vote du public. Cependant, je reste en suspens quant au vote du jury. Si j’obtiens également leur vote et deviens lauréat des Prix des Jeunes Écritures, cela signifiera que le deuxième du vote public sera couronné par le lauréat pour le public. Nous attendons patiemment les résultats. En tout cas, j’ai une grande confiance en mon œuvre », confirme Aryella Aradrariny Andrianatsitoherinteny qui représente fièrement Madagascar dans la phase finale de cette compétition de renommée internationale. Cependant, il est important de noter que les résultats officiels seront annoncés lors de la semaine mondiale de la Francophonie scientifique, qui se tiendra à Québec du 30 octobre au 3 novembre. La consécration d’Aryella Aradrariny Andriana-tsitoherinteny en tant que lauréat des Prix des Jeunes Écritures sera ainsi confirmée à cette occasion. L’organisateur de cet événement a reçu un nombre impressionnant de deux cent quarante œuvres de jeunes écrivains du monde entier, dont quinze étaient originaires de Madagascar. Parmi cette sélection, Aryella Aradrariny Andrianatsitoherinteny a su se hisser jusqu’à la phase finale, démontrant ainsi le talent exceptionnel de la jeunesse malgache dans le domaine de la littérature.