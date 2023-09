PÉTANQUE – Joli doublé en triplette

Madagascar a prouvé sa suprématie dans la région lors des Jeux des îles sur le sol malgache. Les triplettes malgaches ont raflé les médailles d’or dans la catégorie hommes et dames.

Intraitables. Les boulistes malgaches ont nettement brillé lors de la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien. Madagascar termine en haut du tableau des médailles avec ses sept en or sur les neuf en jeu. La Grande Ile a rajouté deux médailles d’or de plus lors de la dernière journée, hier, au boulodrome du complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona. L’équipe triplette, composée de Tafita Angello Andriamahandry, médaillé de bronze en tête à tête, Hariliva Zonandrianina Andrianasolo dit Rams, Andriamahazo Rafanome­zantsoa et Faly Donald Andrianantenaina, a défait, en finale, par 13 à 2, l’équipe mauricienne. Celle-ci est formée par des joueurs qui ont déjà disputé les épreuves en tête à tête et en double, à savoir: Sunil Kuhar Sumoreeah, Ravin Gopal, Fabrice Vincent, Parvez Khodaba Clus Muhammud. «Nous avons bien préparé ces Jeux des Iles. Les joueurs sont tous solidaires… Cette équipe mauricienne, notre adversaire en finale, nous a déjà battus en phase de poule. Nous avons bien observé comment ils jouent pour que nous puissions rectifier notre tir en finale», dit Rams après les demi-finales. Les équipes vaincues en demi-finales remportent, quant à elles, la médaille de bronze dont une autre équipe malgache constituée par Faratiana Rakotoniaina, Yves Sedrick Rakotoarisoa et Céléstin Rakotomamonjy Guillaume. Une autre formation de l’île aux dodos complète le podium.

Première place

La triplette féminine, composée de Faly Odile Razana­mahefa, Mariam Prisca Raberanto, Mamy Voninirina Herisoa et Tahiana Marie Bénédicte Rafarasoa, s’est imposée pour sa part 13 à 2 contre les Comoriennes, Naila Ibrahim, Athomane Mous­sourim et Achata Mohamed. «Nous étions plus fortes en tir et en pointe. Honnêtement, l’entame de la compétition a été difficile. Nous avons bien appliqué les consignes des coaches… Notre mission a été de dégager chaque boule bien placée pour intimider l’adversaire», relate Tahiana, déjà médaillée d’or en double mixte. La médaillée d’or des Jeux en 2007, en triplette, Odile Razanamahefa, âgée de plus de soixante ans, a souligné que «Le niveau des joueurs des îles voisines a vu une nette progression. Les Réunionnaises ont fait preuve d’excellent niveau technique». Odile a déjà joué plusieurs championnats du monde, des jeux mondiaux et tant d’autres en vingt ans. La triplette malgache a écarté les Seychelloises en tour de poule, disposé de Mayotte en quarts et une équipe malgache en demi-finales. Madagascar finit ainsi en première place du classement des médaillés avec sept en or sur les neuf en jeu.