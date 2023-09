PÉRIODE DE VACANCES – Le tourisme à Antananarivo revit

Engouement. Les lieux touristiques à Antananarivo attirent du monde. Les visiteurs se succèdent au parc zoologique et botanique de Tsimbazaza et au palais de la reine, rebaptisé Rovan’i Madagasikara. « Nous avons près de mille visiteurs par jour, pendant les jours ouvrables. Ce chiffre augmente à plus de mille cinq cents, pendant le week-end », souligne Haingonirina Fanomezantsoa Ramahefason, conservatrice de l’Ofisin’ny Rovan’i Madagasikara, hier. À Tsimbazaza, des milliers de personnes, principalement des enfants, arrivent chaque jour, pour voir les nombreuses espèces endémiques d’animaux et de plantes. « Les vacanciers sont nos principaux visiteurs. Quelques athlètes sont aussi venus cette semaine », indique une source auprès de ce zoo. L’événement sportif international, Jeux des îles de l’océan Indien, qui se déroule dans la capitale de Madagascar, depuis une semaine, a augmenté le nombre des visiteurs de ces lieux touristiques. Les délégations de Seychelles, de La Réunion, et de Mayotte, le président de la République de Maurice et son épouse, accompagnés de l’ambassadrice de Maurice à Madagas­car, la première dame de Seychelles, le ministre des Sports seychellois et sa famille ont visité ce monument historique, cette semaine. « Ils sont fascinés par l’histoire et la culture de Madagascar, ainsi que l’architecture des monuments », enchaine Haingo­nirina Fanomezantsoa Ramahefason. Au zoo, les athlètes viennent, surtout, pour voir des lémuriens, l’espèce emblématique de Madagascar. Des acteurs touristiques à Antananarivo reprennent leur souffle, avec cet événement sportif. Les hôtels affichent complets, les lieux touristiques sont pris d’assaut. Ils souhaitent maintenir ce rythme pendant la haute saison.