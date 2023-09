NATATION – Neuf nageurs s’envolent pour l’Israël

À peine les Jeux des îles prennent fin, neuf nageurs dont cinq garçons et quatre filles se sont envolés hier pour disputer les championnats du monde des juniors. La septième édition des Mondiaux de natation des moins de 18 ans s’étalera du 4 au 9 septembre en Israël. La plupart des porte-fanions de Madagascar sont des membres de l’équipe nationale aux Jeux des îles de l’océan Indien. Les cinq garçons qui figurent dans la sélection sont en l’occurrence Tendry Tiavina Rakotobe, leader au classement national des jeunes et son second Baritiana Mathieu Andriam-penomanana. Les trois autres nageurs sont Mamihaja Nathan Andriampeno-manana, Aina Holiravaka Emadisson et Mana Andraina Rabenja-linoro. Les quatre filles sont Ony Mbolasoa Andrianaivo, Anjanirina Miranda Razafindrandretsa, Finaritra Razakatiana et l’expatriée de Suisse Jauslin Nomena. Trois d’entre eux sont pris en charge par la fédération internationale tandis que les six autres payeront eux-mêmes leurs frais de déplacement. La délégation est dirigée par le Directeur technique national Naivo Razafindrafidy.