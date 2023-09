KICKBOXING – Les tireurs brillent avec huit médailles d’or

Défi relevé. Les kickboxers malgaches ont raflé huit médailles d’or sur les quatorze en jeu, hier au Centre de conférences internationales d’Ivato. Le kickboxing intègre pour la première fois au programme des jeux. C’était un essai plus que concluant côté résultats et organisation. Madagascar a aligné douze combattants dont sept garçons et cinq filles en finales. Quatre garçons ont décroché l’or. Jean de Dieu Fidel Arson dit «Vazaha» chez les -51kg a défait par point le Mauricien Dinally Jean Cedrick. Techniquement, leur combat a été le meilleur selon les techniciens de l’organisation. Mené au premier round, Vazaha rebelle aux deuxième et troisième rounds. Son adversaire est même tombé trois fois au dernier round. «Il est vraiment fort. Moi, j’ai bien préparé ce combat. Sans une bonne condition physique, il était difficile de le battre. Je l’ai surpris maintes fois avec mes coups de poing directs au visage, enchainé par des low ou middle kick», souligne Jean de Dieu, triple champion de Mada­gascar et champion d’Afrique en 2018.

Confirmation et déception

Chez les -67kg, Birinod Lahamaha­vonjy Javegny bat par KO le Réunionnais Samuel. Chez les -60kg, Vladis Osmane Duco Randriamasiniaina bat par points le Réunionnais Valant Brice. Dans la catégorie des -81kg, José Emile Andriama­haro a défait en duel final Eddy Payet de la Réunion. Les filles ont raflé, elles aussi, quatre médailles d’or signées Bienvenue Natacha Randriamiarina chez les -48kg, Sandra Félicité Rakoto­arisoa Raharivololona chez les -52kg, Amchillour Issa Elahadji (-65kg) et Elysée Faratiana Razanabahoaka. Cette dernière, double championne du monde et championne d’Afrique, s’est imposée sur le score de 3 à 0 contre la Mauricienne Prosper Marie Megane Shane. «Je ne sous-estime pas mon adversaire mais j’ai dominé le combat techniquement. J’ai l’habitude de disputer des compétitions de haut niveau», confie Faratiana. Huit réunionnais ont disputé la finale hier, sept pour Maurice et un seul pour Mayotte. Deux grands champions n’ont pu faire mieux que la médaille d’argent, à savoir le cham-pion du monde et d’Afrique, Justin Zafy Mariamo «Lavakely» chez les -57kg, battu par le Mauricien Bauluck Fabrice Michel. L’ancien combattant professionnel en Chine, Elfazar Fazaraly Razanajatovo, s’est également incliné devant le Réunionnais Julien Testan. Madagascar se hisse en haut du tableau des médailles en remportant 8 d’or, 4 d’argent et 2 de bronze. Maurice se trouve en deuxième position, avec au compteur 4 d’or, 3 d’argent et 7 de bronze, devant la Réunion créditée de 2 médailles d’or, 6 d’argent et 3 de bronze.