KARATÉ – Huit médailles d’or entre les mains

Le karaté entre dans l’avant-dernière journée de compétition qui prendra fin ce jour et figure parmi les disciplines jouées dans la XIe édition des JIOI 2023. Après deux journées de compétition, les karatékas malgaches ont réussi à marquer des points en totalisant dix médailles dont huit en or, une en argent et une en bronze. Le point fort des combattants malgaches a été le Kumité individuel. Pour la date du 1er septembre, Tanjona Rantsoramanana, dans la catégorie hommes des – 60 kg, a remporté l’or. Dans la catégorie dames des -50 kg, Fenosoa Rakotobe a montré sa maîtrise à Kyana Bouclier de La Réunion et devant la Mauricienne Dhipshika Bhunjun. Dans la catégorie dames des -55 kg, Tsiky Mialy Andriana-valona a participé à la quête de médaille d’or pour le clan malgache. Dans sa confrontation contre la Réunionnaise Elodie Sincère, Tsiky Mialy Andriana-valona s’est imposée sur les points de 9-1.