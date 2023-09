Jeux de lumière

Les Jeux des îles vivent leurs dernières heures. Les lampions s’éteindront demain dans la soirée à l’issue d’une cérémonie tout aussi grandiose que celle de l’ouverture. Toutes les précautions ont déjà été prises pour éviter le cauchemar de la cérémonie d’ouverture. Douze personnes ont perdu la vie dans une bousculade quand un portail a cédé sous la pression d’une foule immense désireuse de voir le spectacle alors que le stade était déjà plein comme un œuf. Une enquête judiciaire a été ouverte pour voir ce qui s’est passé véritablement. Certains avis arguent que la bousculade a été provoquée par des individus mal intentionnés. Si c’était le cas, il faudrait punir sévèrement ces criminels invisibles. Mais une autre enquête devrait également être ouverte pour établir les responsabilités dans ce drame. Les proches des victimes ont le droit d’être dédommagés. Pour le moment, on ignore s’ils peuvent faire un quelconque recours. On ne peut pas clôturer les Jeux sans avoir une pensée aux victimes de cette tragédie. Ils ont raté le spectacle de leur vie. Outre les beaux spectacles, les belles infrastructures, les imperfections de l’organisation, les retombées économiques diverses, les Jeux ont surtout soulagé la population. Il a fallu attendre vingt ans pour comprendre qu’il faut organiser les Jeux des îles pour mettre fin au délestage. Eh oui, le ministre de l’Énergie a bien raison quand il avait dit qu’il n’y a pas de délestages écono­miques mais des coupures d’origine technique. On n’a eu droit ni à l’un ni à l’autre depuis dix jours. On craignait le pire dans les gymnases ou au stade Barea au moment où un joueur allait marquer. Mais il n’y eut pas une seule panne. Un véritable miracle. Dommage que les Jeux des îles se terminent dans 24 heures. On ne boudera pas le plaisir lors des feux d’artifice, étant donné que le lendemain reste une totale incertitude. On aimerait que les Jeux durent toute l’année pour que les ordures, les délestages, les rues en mauvais état ne hantent plus le quotidien de la population. On compte sur la campagne électorale pour reprendre le flambeau et pérenniser les jeux de lumière.