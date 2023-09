INTERVIEW – RUUDY JOSEPH ET DENIS BERNARD – « La rapidité dans la prise de décision a facilité notre séjour »

Ruudy Joseph et Denis Bernard, respectivement chefs de mission et de délégation des Seychelles livrent leur impressions par rapport aux Jeux et à leur organisation en général.

Ils ont tenu à mettre l’accent sur les actions menées par les différents ministres coaches, notamment le ministre du Tourisme, celui de l’Industrialisation, du e-Commerce et de la

e-Consommation et celle de l’Économie et des finances. Ces derniers ont pris en compte leurs doléances par rapport à quelques points de l’ordre de l’organisation. Interview.

Express : Premièrement, comment avez-vous vécu ces quelques jours passés à Madagascar ?

Ruudy Joseph: Nous avons vécu une superbe expérience. Toutefois au début, il y avait quelques pépins, notamment au niveau de l’organisation, que ce soit pour l’hébergement ou autre chose, les équipes étaient éparpillées un peu partout. Actuellement, il n’y a pas grand-chose à s’inquiéter, je pense que les grands problèmes ont été résolus et l’on peut se focaliser sur les jeux.

Denis Bernard: Nous avons essuyé des difficultés lors des premiers jours, mais en dépit du fait que nos équipes et notre staff n’étaient pas réunis en un lieu, (ce qui nous a quelque peu causé des problèmes au niveau logistique) nous avons parlé avec les ministres et leurs services. Maintenant au moins, nous pouvons avoir un hébergement décent plus une organisation impeccable.

Quelle est votre appréciation de cette organisation ?

R.J. : Très bonne. Nous n’avons plus rencontré de grands problèmes, surtout après avoir parlé avec les ministères de tutelle qui ont pris leur part de responsabilité immédiatement. Ils ont fait un bon boulot parce qu’ils ont tout de suite mis sur pied des commissions, cela a définitivement amélioré divers volets des jeux !

D.B. : Au début, ça avait été dur pour nous mais maintenant, nous ne rencontrons plus de grands problèmes, on a parlé avec les ministres coaches pour discuter des solutions qui pourraient alléger notre séjour ici. Maintenant, il n’y a plus de problèmes liés au transport ou à l’hébergement. Que ce soit la nourriture ou pour les entraînements des équipes accompagnées du staff.

Dans quelle mesure la présence de ministres coaches a-t-elle pu faciliter votre séjour ?

R. J. : À notre arrivée, nous avons eu du mal à faire passer nos remarques par rapport aux soucis auxquels nous avions pu faire face. Nos doléances n’arrivaient pas à destination. Avec les ministres qui ont pris les rênes, la communication était passée et cela a fait en sorte d’accélérer la prise de décision pour faire bouger les choses. Cela nous a vraiment facilité la tâche et a aidé lors de notre séjour.

D. B. : C’est une bonne chose parce que ces ministres ont su la situation dans laquelle nous étions au départ. Discuter avec eux nous a permis de trouver des solutions pour faire fonctionner les choses.

Selon vous, qu’est-ce que ces jeux des îles ont de plus que les éditions précédentes ?

R. J. : Comme toutes les autres éditions, il y a toujours quelques détails perfectibles au fil du temps. Toutefois, ce qui nous a le plus marqué durant ces jeux en tant que représentants de la délégation des Seychelles, c’est la rapidité avec laquelle les ministres coaches et les services en général ont réagi. Nos athlètes ont pu se relaxer et se préparer aux épreuves en toute quiétude.

D. B. : Je pense que nous allons terminer ces jeux sur une note positive et particulièrement Madagascar qui a organisé ces jeux. Nous espérons aussi avoir le temps de visiter quelques sites touristiques après ces jeux et nous détendre un peu après la clôture.

Propos recueillis par: Itamara Randriamamonjy