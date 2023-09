HANDBALL – Les filles en finale, les garçons éliminés

Les Akio ratent le doublé. La sélection féminine a validé son ticket pour la finale tandis que les garçons ont échoué à deux pas du titre. Les Akio filles poursuivent leur sans-faute. Elles ont défait hier en demi-finales les Mahorais sur le score large de 34 à 23. Les protégées du coach Seth Ramiandrasoa ont été supérieures physiquement et techniquement. Elles ont déjà devancé la sélection de Mayotte, 19 à 7, aux termes des trente premières minutes réglementaires. Pas de finale pour les Akio garçons. Ils ont, quant à eux, raté l’avant dernière-marche vers l’or. La demi-finale entre Madagascar et Mayotte a été très musclée qui a vu un joueur malgache blessé. Le match a même été interrompu pendant quelques minutes. Victoire sur le fil, la Grande île a encore mené 15 à 12 à la pause. Le score final a été de 28 contre 27 en faveur des mahorais. Quant aux résultats des deux autres demi-finales, chez les filles, la Réunion a écarté les Comoriens par 36 à 19. Du coté des garons, la Réunion s’est imposée 40 contre 21 en demi-finales. Les finales se joueront dimanche au Palais des sports Maha­masina. Le duel final des filles entre Madagascar et la Réunion est programmé le dimanche 3 septembre au Palais des sports, à 16 heures. Celle des garçons entre la Réunion et Mayotte aura lieu à 16 heures. Les matchs de classement auront lieu ce samedi matin à Vontovorona.