ENSEIGNEMENT – Les universités publiques attirent encore les bacheliers

Les choix sont multiples pour les bacheliers. Beaucoup d’institutions proposent des formations en tout genre. Les bacheliers ont le choix entre poursuivre leurs études au sein d’une institution publique ou le faire au sein d’une institution privée. L’enseignement au niveau des universités publiques attire toujours un bon nombre de nouveaux bacheliers. L’abondance des jeunes se préparant pour les concours d’entrée en première année le confirme. L’entrée dans l’enceinte de l’université commence à connaître une grande affluence. Des cours de préparation aux concours d’entrée sont proposés. Ainsi, les nouveaux bacheliers se préparent pour la suite de leurs études dans les universités publiques. « Nous sommes venus en groupe pour chercher de quoi se préparer pour les concours », explique un groupe d’amis à Ankatso, hier. Malgré les problèmes rencontrés par les étudiants dans les universités publiques, ces dernières attirent encore les nouveaux bacheliers. La grève des enseignants, des étudiants et aussi du personnel administratif ne constitue pas un obstacle pour ces jeunes. « Je trouve que le diplôme délivré auprès des universités publiques a une valeur importante. Je pense qu’il est plus facile pour les étudiants diplômés auprès des universités publiques de trouver du travail », explique Tsanta Rakotomalala, un bachelier de cette année 2023. Elle choisit de continuer ses études à l’université d’Antananarivo malgré les différents couacs se produisant au sein de cette dernière. Faute de moyens financiers, les étudiants orientent leur choix vers les universités publiques. Ils n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarité dans les universités privées. Poursuivre les études demeure toujours important pour les nouveaux bacheliers. Les concours d’entrée à l’université d’Antananarivo sont presque ouverts. Le dépôt de dossiers a déjà commencé pour la Faculté d’Économie, de Gestion et de Sociologie.