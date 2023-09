ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Les parlementaires IRD sollicitent Rajoelina

En réponse aux revendications des partis de l’opposition, les parlementaires issus du groupe IRD soutiennent la candidature de Andry Rajoelina.

Majorité parlementaire! Malgré le retrait de quelques parlementaires du groupe « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » (IRD), il conserve la majorité parlementaire au sein de l’assemblée nationale. Hier, dans la matinée, cent onze députés et seize sénateurs se sont réunis à l’Arena Ivandry pour discuter de la conjoncture politique actuelle. Ces parlementaires font un appel à la candidature du président de la République en conséquence du bon travail fourni par Andry Rajoelina tant au point de vue social, économique que politique. Velotsara Paul Bert, président du groupe parlementaire IRD insiste sur le fait que le groupe possède toujours la majorité parlementaire et soutient inconditionnellement Andry Rajoelina et appelle à sa candidature pour sa propre succession. « Nous, cent onze députés et seize sénateurs faisons cette déclaration. On constate qu’il est impératif pour le pays que le président de la République continue ses efforts et on appelle à sa candidature pour sa propre succession dans les circonscriptions et districts où nous avons été élus », déclare-t-il. Ces parlementaires s’opposent aussi aux contestations et aux revendications des partis de l’opposition qui ne font que contribuer à semer le trouble en cette période préélectorale.

Retrait

Le groupe parlementaire IRD essuie quelques revers ces dernières semaines avec le retrait de deux membres éminents comme Jean Brunelle Razafintsiandraofa, député élu dans le district d’Ikongo et vice-président de l’assemblée nationale pour la province de Fianarantsoa qui est candidat à l’élection présidentielle et issu du parti « Antoko politika madio » (APM) d’Alban Rakotoarisoa. Et le député Idealson Keron du district d’Ampanihy Ouest qui quitte l’IRD pour rejoindre les pro-Siteny et soutient le patron du « Mihava tour » pour la prochaine présidentielle. Les membres du groupe parlementaire majoritaire à l’assemblée nationale fustigent les partis de l’opposition qui s’opposent à l’éventuelle candidature du président de la République actuelle. Pour Naivo Rahol­dina, député élu dans le district Tana V, les opposants ont tort sur la question de nationalité du président Andry Rajoelina qui est né de père et de mère malgache et qui est, par conséquent, malgache. À quelques jours de la fin du dépôt de candidature à l’élection présidentielle, la décision du président de la République captive l’attention de l’opinion publique.