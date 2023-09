DÉSTABILISATION – Les forces de l’ordre mettent en garde

Face aux menaces de troubles en cette période préélectorale, les Forces de défense et de sécurité préviennent que l’élection est la seule voie pour prendre le pouvoir.

Avec le climat politique conflictuel actuel, les Forces de défense et de sécurité font une déclaration pour prévenir ceux qui veulent instaurer une crise dans le pays. Sans faire aucune allusion, les chefs des trois Forces, à savoir : l’armée, la gendarmerie nationale et la police nationale, déclarent qu’ils seront intransigeants avec ceux qui troublent l’ordre, la paix et la sécurité publique en cette période cruciale pour le pays à quelques mois de l’élection présidentielle. Le contenu du communiqué, signé conjointement par le contrôleur général de police, Danny Marius Rakoto­zanany, directeur général de la police, par un représentant du général Lala Monja Delphin Sahivelo, chef de l’état-major des armées, et par le général Andriatsarafara Rakotondrazaka, commandant de la gendarmerie nationale, s’articule sur les éventuels troubles que certains veulent instaurer. Le communiqué indique que l’élection est la seule voie pour quiconque veut briguer le pouvoir et le seul moyen accordé par la Constitution pour le peuple d’avoir le pouvoir de choisir son dirigeant. Il n’existe aucune structure, quelle qu’elle soit, pour se substituer à la souve­raineté populaire, et les Forces de défense et de sécurité seront intransigeantes dans l’application de la loi.

Protection

D’après ce communiqué, les Forces de défense et de sécurité sont là pour défendre coûte que coûte les institutions de l’État et protéger le peuple et leurs biens. Le peuple malgache ne mérite plus des crises qui ne feront qu’empirer les conditions de vie déjà difficiles, mais au contraire, mérite de vivre dans la paix et la sécurité. Les Forces de défense et de sécurité feront, donc, tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre l’intérêt supérieur de la nation face à toutes formes de troubles que ce soient directes ou indirectes. Cette déclaration intervient un jour seulement après celle du Conseil œcuménique des églises chrétiennes (FFKM) qui se dit prêt à mener un dialogue malgacho-malgache pour résoudre les problèmes malgaches. Pour rappel, le premier tour du scrutin présidentielle est prévu le 9 novembre prochain et le second tour le 20 décembre. 8 candidats ont déjà déposé leurs dossiers de candidature à la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) qui recevra les potentiels candidats à la présidentielle jusqu’au 6 septembre prochain. La campagne électorale, quant à elle, débutera au mois d’octobre.