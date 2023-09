CANDIDATURE – Quatre candidats déposent leurs dossiers à la HCC

Huit! C’est le nombre de candidats qui ont déjà déposé leurs dossiers de candidature pour la prochaine élection présidentielle. Quatre d’entre eux ont déposé leurs dossiers hier, dont Jean Brunelle Razafitsiandraofa de « Antoko politika madio » (APM), Masy Goulamaly du parti « Andraikitro ny mampandroso an’i Madagasikara » (AMM), Rasolofonoroniaina Julia Mickaëlle du parti « Andry fanavotana an’i Mada­gasikara » (AFM) et Jean Noel Abel, un candidat indépendant. Le nombre des candidats à l’élection présidentielle a doublé en un jour avec la venue de ces derniers. Jean Brunelle Razafitsian­draofa, député d’Ikongo et vice-président de la province de Fianarantsoa, quitte officiellement le groupe parlementaire IRD et s’associe au parti « Antoko politika madio » (APM). Questionner sur son retrait de l’IRD, le parlementaire riposte que c’est l’APM qu’il représente et qu’il est à fond avec ce parti. Il déclare cependant conserver de bonne relation avec ces anciens compagnons de l’IRD. Pour Masy goulamaly, candidate issue du parti « Andraikitro no mampandroso an’i Madagasikara » (AMM), malgré sa chute lors de son dépôt de candidature hier, le fait de se présenter pour l’élection présidentielle est un devoir sacré. Elle est en accord avec le FFKM qui se dit volontaire pour diriger le dialogue malgacho-malgache mais se dit quand même prête pour les prochaines échéances électorales.