ATHLÉTISME – Claudine Nomenjanahary réussit un triplé

La reine du sprint féminin malgache, Claudine Nomenjanahary, a montré aux yeux des sept îles de l’océan Indien qu’elle restera encore sur son trône pour les quatre années à venir. Avec trois médailles d’or acquises en trois jours, durant la XIe édition des JIOI 2023 qui prendra fin ce dimanche, sa domination sur le sprint est incontestable. Le mardi 29 août, elle a survolé la distance de 100 m plat en 11’’4 et le 1er septembre, lors de la finale du 200 m plat, elle a encore frappé pour constituer ses réserves en or. Elle a couru la distance en 23.55. Pour combler son bonheur, Claudine Nomenja­nahary et ses pairs se sont imposées sur le relais 4×100 m dans un temps de 44.82. Comme en 2019 lors de la Xe édition à Maurice, Claudine Nomenjanahary a accaparé trois médailles d’or. Après la finale du 200 m plat, hier, elle est tombée en sanglot, une larme de joie selon son explication. « Je me suis fixée l’objectif de garder tous les titres que j’ai gagnés à Maurice. La concurrence a été très rude pour cette année à Madagascar. Quand j’ai réussi à terminer première lors de l’arrivée du 200 m, je me sentais libérée d’un poids car j’ai réussi ma mission. Je dédie cette victoire à tous mes compatriotes et, surtout, à ma famille ».