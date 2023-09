AMBATONDRAZAKA – Le parquet écroue deux garçons pour viol

Le ministère public d’Ambatondrazaka a tranché une affaire de viol, jeudi. Les victimes supposées sont deux sœurs jumelles, âgées de 8 ans. Elles ont cité quatre de leurs cousins comme étant les auteurs de l’acte. Les garçons sont également mineurs. Ils ont respectivement 17, 16, et deux de 4 ans. Un mandat de dépôt a été prononcé contre les deux premiers. Les plus jeunes ont été épargnés, selon les textes en vigueur relatifs aux mesures et à la procédure applicables aux enfants en conflit avec la loi. Précisément, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 13 ans. En dessous de cet âge, un enfant ne peut faire l’objet de poursuite ni être tenu pénalement responsable dans le cadre d’une procédure pénale. Le crime aurait été perpétré, à Angoja-Ambato-soratra, dimanche, pendant que les fillettes surveillaient leurs canards et les garçons gardaient leurs bœufs et moutons. Leurs parents les ont emmenées voir une infirmière. Celle-ci n’aurait constaté aucune trace de violence sur elles. Elles ont ensuite été conduites à Ambaton-drazaka où un médecin a attesté qu’elles ont été victimes de viol.