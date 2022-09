Toamasina II – Un couple enseignant victime de naufrage

Drame. Un accident fluvial mortel a été signalé dans la rivière d’Ivondro, district de Toamasina II, tôt lundi. Une pirogue transportant un couple enseignant, leurs deux filles et leur domestique, a chaviré et coulé. On compte un mort et une personne portée disparue.

Le chef de famille et sa femme enseignaient à Mananara Nord. Avec leurs enfants, ils avaient visité le village natal de la dame.

A leur retour, ils ont pris l’embarcation. Pour une raison pas très précise, le canot a sombré. Les filles et l’employée sont sorties indemnes, tandis que leurs parents ont été emportés par le courant et ont fini par s’enfoncer.

Des sauveteurs se sont mis à rechercher le couple en surveillant le long de la rivière. Le corps sans vie du mari a été repêché mercredi. Sa femme est toujours portée disparue. Le fokonolona continue à fouiller dans les parages pour retrouver l’enseignante, même si la famille désespère de la revoir vivante.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Les autorités locales ont appelé à la vigilance sur la navigation.