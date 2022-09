Soutien au secteur privé – Le Japon et la BAD lancent l’ESPA 5

Le Japon et la Banque africaine de développement (BAD) ont annoncé une coopération financière pouvant atteindre 5 milliards USD dans le cadre de la cinquième phase de l’Initiative d’assistance renforcée au secteur privé en Afrique (EPSA 5), pour la période 2023-2025.

L’annonce du lancement de cette nouvelle phase de l’Initiative d’assistance renforcée au secteur privé en Afrique a été faite lors de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), qui s’est tenue le 28 août 2022 à Tunis, la capitale tunisienne, et à laquelle une délégation malgache conduite par le Président Andry Rajoelina a pris part.

Selon les explications fournies par la BAD, le financement se compose de 4 milliards de dollars au titre du guichet existant et d’un montant supplémentaire pouvant atteindre 1 milliard de dollars au titre d’un nouveau guichet spécial que le Japon mettra en place. Dans le cadre de ce guichet spécial, le Japon accordera des financements aux pays qui font des progrès en matière de transparence et de viabilité de la dette et d’autres réformes, améliorant ainsi de manière régulière et significative la situation de leur dette.

Compte tenu de l’importance de la sécurité alimentaire, le Japon et la BAD ont également affirmé leur volonté de faire de l’agriculture et de la nutrition des domaines prioritaires de l’EPSA 5. Ainsi, l’initiative couvrira quatre domaines prioritaires que sont l’électricité, la connectivité, la santé, l’agriculture et la nutrition, pour répondre aux principaux défis de l’Afrique. Lors de la cérémonie de lancement de l’EPSA 5, Masato Kanda, vice-ministre des Finances pour les affaires internationales du Japon, a engagé son pays à soutenir les pays africains tout en respectant leurs propres initiatives.

Akihiko Tanaka, président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), a déclaré de son côté «que face à la grave situation causée par de multiples crises, le renforcement de la résilience et la promotion de la sécurité humaine sont des éléments stratégiques de l’appui japonais à l’Afrique. Et d’ajouter que l’EPSA est un volet essentiel du partenariat du Japon avec la BAD pour relever les défis sociaux et économiques auxquels le continent est confronté. La JICA s’engage à travailler avec l’EPSA pour créer un avenir brillant et prospère.»

Conforme aux aspirations présidentielles

Le président de la Banque africaine de développemen t, Akinwumi Adesina, a déclaré pour sa part que «l’EPSA 5 est le type de coopération dont l’Afrique et le monde ont besoin. Les impacts croissants du changement climatique, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine signifient que nous devons faire encore plus que ce que nous avons fait précédemment, pour mobiliser le secteur privé et créer des opportunités d’emploi en Afrique. La nouvelle initiative qui vient d’être signée aura un impact positif sur des millions de vies à travers l’Afrique.»

Pour rappel, le Japon a annoncé le lancement de l’EPSA lors du sommet du G8 à Gleneagles en 2005. Depuis la TICAD 6 en 2016, le Japon met à jour l’EPSA lors de la TICAD. Ac tuellemen t, le Japon apporte son soutien par le biais de l’EPSA4 (3,5 milliards de dollars américains de 2020 à 2022), qui a été lancé lors de la TICAD7 en 2019. Quant au Groupe de la Banque africaine de développement, il est la principale institution de financement du développement en Afrique. Il comprend diverses entités comme la Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds africain de développement (FAD). Représentée dans 41 pays a fricains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque affirme contribuer au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux, dont Madagascar.

«Le Japon et la Banque africaine de développement uniront leurs forces pour soutenir les pays qui font face à d’énormes défis, notamment en matière de sécurité alimentaire, de changement climatique, de santé, de numérisation et de dette», ont aussi souligné les partenaires dans un communiqué publié ce 29 août. Du côté du ministère malgache en charge des Affaires étrangères, une source habilitée à s’exprimer nous a indiqué que l’esprit de l’ESPA 5 se conforme bien aux aspirations du président Andry Rajoelina qui, lors de la TICAD 8 à Tunis, a déclaré : «Allons au-delà des discours et traduisons les résolutions de la TICAD en actions concrètes pour aller vers un développement effectif et pérenne de l’Afrique ».