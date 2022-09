Nations Unies – Madagascar souligne l’intégration des femmes dans la police

Un partage d’expérience. C’est ce à quoi a été consacrée la journée d’hier, au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à New York. Il s’agit de la deuxième journée du sommet des chefs de police des pays de l’organisation mondiale.

Le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique, qui conduit la délégation malgache à New York a tenu un discours durant la séance d’hier. Dans la ligne des mots d’ordre de la journée, le membre du gouvernement a mis l’accent sur les acquis de Madagascar en matière d’intégration des femmes au sein de la police nationale. La spécificité ici est l’accès des femmes aux grades les plus élevés, ainsi qu’aux sphères de décision et de commandement.

Dans les rangs de la police nationale, le nombre de femmes étoilées, c’est-à-dire ayant le grade de commissaire divisionnaire et de contrôleur général de police est en hausse. Plusieurs femmes occupent aussi des postes de cadre et siègent au sein du commandement. Dans la délégation qui a fait le voyage pour le sommet des chefs de police des pays membres de l’ONU figure, justement, la commissaire divisionnaire Ny Ain a Andriambelo, directrice de cabinet du ministère de la Sécurité publique.

Selon les chiffres donnés par le ministre Randrianarisoa dans son allocution aux Nations Unies, le nombre de femmes dans les rangs de la police reste encore faible, à raison de 12% de l’effectif des policiers. Seulement, son département, ajoute-t-il, s’applique à y remédier. “La police nationale a élaboré une politique de recrutement de femmes pour étoffer l’effectif des femmes policières. (…) Une campagne de sensibilisation a été faite avant chaque recrutement et les structures d’accueil auprès des écoles de formation ont été rénovées pour être sensibles au genre”, explique le membre du gouvernement.

Toujours dans l’optique de l’intégration des femmes au sein de la police, les curricula de formation au sein des écoles de police ont, aussi, été réformés en profondeur, affirme le ministre Randrianarisoa. Il y a, notamment, l’intégration de modules de formation en droit de l’homme, en droit des enfants, ou encore, en droit de la femme et en matière de protection des personnes vulnérables. Dans ce sens, le membre du gouvernement souligne une spécificité de la police malgache, qui est la création de la Brigade féminine de proximité (BFP), pour la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre et l’accompagnement des victimes.