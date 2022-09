Maintirano – Le directeur de cabinet du gouverneur cloué au pilori

Le dircab du gouverneur de Melaky a libéré de force son chauffeur, retenu au commissariat, mercredi.

Du grain à moudre. Le colonel Fidelis Tahatsy, directeur de cabinet du gouverneur de Melaky, se trouve sous les feux de la rampe depuis mercredi.

Selon la police locale, ce « Dircab », officier supérieur de la gendarmerie nationale, a menacé avec son fusil à pompe des agents et arraché de la chambre de sûreté son chauffeur indélicat qui était en garde à vue.

« Le directeur a un 4×4 transportant des passagers entre Maintirano et une carrière à la campagne. Son employé conducteur refuse toujours d’être contrôlé au barrage de police de la route », explique la police de la direction régionale de la sécurité publique de Melaky.

« Le chauffeur s’entête et affirme ne pas avoir peur de qui que ce soit car il est le chauffeur du Dircab du gouverneur. Cette fois, il a été arrêté suivant les consignes des supérieurs pour refus d’obtempérer et conduite sans permis. Il a été placé en garde à vue », ajoute-t-elle. Le taxi-brousse tout-terrain a été immobilisé sur place.

Le colonel, en tenue de combat, équipé de son fusil, de cartouchière bien garnie, de lacrymogène et d’un couteau, est passé voir les agents au barrage pour les houspiller.

Sorti

Il a armé son fusil et l’a pointé sur eux. Les deux policiers ont également armé leurs armes. à ce moment-là, le gendarme s’est retiré pour aller au commissariat. Là-bas, il a menacé le chef de poste et lui a réclamé la libération immédiate de son chauffeur.

« Le chef de poste n’était pas armé et a obtempéré. Le colonel a encore grogné en repartant avec son conducteur », enchaînent les policiers. « Le gouverneur a procédé à une réconciliation ».

De son côté, Nerarivony Patrick Ratsitohara, le gouverneur de Melaky, contredit la police après avoir entendu le rapport de son directeur. « Il porte rarement un uniforme. Il le met quand il accomplit une mission dans la brousse et cette fois, c’était le cas. En rentrant, il a vu sa voiture abandonnée au barrage de police. Il a tranquillement demandé aux policiers où était son chauffeur et on lui a expliqué qu’il avait été mis en garde à vue à cause de son obstination têtue et ses propos déplacés », raconte-t-il.

« Puisque le chemin menant chez lui passe par le commissariat, il en a profité pour voir son chauffeur enfermé. Après l’aval du commissaire, on l’a sorti de la cellule », souligne-t-il.