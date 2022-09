Foire internationale de l’agriculture – Tendance vers l’agriculture Bio

La tendance Bio devient de plus en plus incontournable dans l’agriculture. La 4ème édition de la Foire internationale de l’agriculture (FIA) sera marquée par cette tendance et plusieurs nouveautés y seront trouvées.

À ne pas manquer. La foire internationale de l’ agriculture, de l’élevage et de la pêche (FIA), 4ème édition, aura lieu à la zone Forello Tanjombato du 22 au 25 septembre prochains. Cette foire sera marquée par l’agriculture Bio, alors des produits biologiques y seront exposés. «Les produits bio deviennent une tendance. Le Syndicat Malgache de l’Agriculture Biologique (SYMABIO) sera présent à la foire et une trentaine de membres du SYMABIO œuvrant dans l’agriculture biologique exposeront leurs produits », a fait savoir Christiane Ralibetra, commerciale auprès de l’agence Première Ligne, hier, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à l’hôtel Le Louvre Antaninarenina.

150 stands seront présents au Forello durant cette FIA, et 20 000 visiteurs seront attendus.

Pour cette 4ème édition, le ministère de l’Agriculture et de l’élevage co-organise cet événement avec l’Agence de Première Ligne et elle sera parrainée conjointement par le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, le ministère de la Pêche et de l’économie bleue et le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

Des nouveautés

Cette foire contribuera à atteindre les objectifs de la politique nationale d’autosuffisance alimentaire pour Madagascar.

D’autre part, plusieurs nouveautés seront attendues à cet événement. Des organisations paysannes en provenance des quatre coins de Madagascar y seront présentes et pourront bénéficier de formations professionnelles gratuites en matière de management agricole. Ainsi, une ferme exposera à cette FIA des espèces animales rares telles que des paons, des faisans, des lapins, ou des chevaux…

Plusieurs concessionnaires agricoles seront aussi présents à cet évènement. «Ce qui différencie cette édition des trois éditions antérieures sera la présence de plusieurs concessionnaires agricoles qui apporteront des solutions pour améliorer la productivité par le biais de la mécanisation agricole», selon Nicolas Martin, directeur général de l’agence Première Ligne. Les tracteurs agricoles de la marque Massey Ferguson du Materauto seront visibles à la FIA ainsi que plusieurs concessionnaires automobiles. Enfin, une plateforme virtuelle e-FIA sera parmi les nouveautés de cette foire dont la prestation consistera à la retransmission directe de l’événement à l’attention des intéressés qui ne pourront pas assister à la foire, qu’ils soient du pays ou à l’étranger.