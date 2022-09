Enseignement supérieur – Les études à l’étranger attirent les nouveaux bacheliers

Étudier à l’étranger fait partie des choix des nouveaux bacheliers 2022. Alors que différents types de salon des études supérieures se multiplient depuis la sortie des résultats du baccalauréat, les nouveaux bacheliers se renseignent surtout pour les études à l’étranger. C’était le cas du salon des études supérieures qui se déroule hier et ce jour à Andohatapenaka. Les stands sur les accompagnements en vue des études à l’étranger étaient pleins à craquer. Dans la plupart des cas, certains exposants proposent de guider les «futurs» étudiants désireux de continuer les études ailleurs depuis la préparation des documents tels que le VISA ainsi que l’hébergement et même les universités d’accueil jusqu’à l’arrivée au pays d’accueil. Parfois, certaines agences proposent aux nouveaux bacheliers un accompagnement tout au long de l’admission jusqu’à hébergement. «J’ai eu mon baccalauréat cette année et je souhaite étudier au Canada sur le domaine du management et marketing. Il y a de larges choix en termes d’étude à l’étranger», indique Mirana, rencontrée au Salon des études supérieures à Andohatapenaka. Dans la plupart des cas, les «futurs» étudiants appréhendent des meilleures conditions lorsqu’ils choisissent d’étudier à l’étranger. Parfois les moyens financiers font défaut. «Je souhaite suivre un cursus à l’international mais en ce moment je n’ai pas les sommes requises. Je me renseigne et je vais postuler dès que j’aurais les frais de scolarité entre les mains», avoue Rindra.