Art visuel – Des nouveaux talents brisent la glace

Des jeunes artistes plasticiens et visuels se dévoilent au grand jour pour présenter leur créativité artistique lors d’une exposition à Hakanto Contemporary Ankadimbahoaka.

Cette nouvelle exposition intitulée « Nouvelle Main » réunira le chef-d’œuvre de quatre jeunes artistes multidisciplinaires dans le domaine de la sculpture, la photographie, le portraitisme, la broderie, la peinture et la céramique.

« Pour cette nouvelle édition, nous sommes heureux de présenter au public quatre jeunes artistes talentueux dont Rose kely Ranarivelo, Andy Rasoloharivony, Fitiavana Ratovo et Sanka. En effet, ce sont des jeunes talents en plein essor dans la scène contemporaine malgache à travers les œuvres monumentales et inédites produites spécialement pour l’exposition » affirme Rina Ralay-Ranaivo, le commissaire d’exposition.

Travail acharné

Le « Workshop » symbolise cette nouvelle édition. Les artistes ont été orientés afin qu’ils puissent mettre en avant leur créativité et faire sortir l’originalité de leur œuvre. » Ces quatre apprentis ont déjà une pratique artistique mais nous les avons poussés à devenir plus expérimentés dans leur création sous forme d’ateliers c’est-à-dire qu’une discussion a eu lieu concernant leur problème, leur histoire, et ce qu’ils veulent réaliser afin de sortir de leur zone de confort » ajoute t-il.

Chaque artiste a sa propre originalité. Rose Kely Ranarivelo œuvre dans la broderie, le textile, la céramique, la peinture, etc. Durant cette exposition, elle a nommé son Art » Tsarasaotra » qui est une installation basée sur son histoire familiale en tant que métisse. Quant à Andy Rasoloharivony, étant expert de l’art de la photographie, son chef-d’œuvre intitulé » l’urgence de la foi » se penche plutôt sur l’importance de la foi dans la société malgache. Sanka, en tant que portraitiste professionnel met l’accent sur l’importance du regard ainsi que de ne jamais lâcher-prise dans l’aboutissement d’un rêve. Son oeuvre s’intitule « Ireto maso mijery ahy, mibanjina anao mampitamberina ny lasa, ny vita natao « . Et enfin Fitiavana Ratovo qui est sculpteur et spécialiste en art métallique. » Mon œuvre s’intitule Iray lalana. En tant que fils d’un artisan métallique, j’ai appris à vivre dans une communauté et cette inspiration m’est arrivé afin de communiquer que chacun a sa propre personnalité mais l’objectif est commun. »

L’exposition commencera par un vernissage le samedi 3 septembre à 16 heures en présence des artistes et durera environ deux à trois mois.En outre, les invités jouiront d’un chef-d’œuvre mis en vente dans le nouveau coin Hakanto house.