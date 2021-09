Toliara II – Des actes du Dinabe dénoncés

Des communautés de la commune d’Ankilimalinike et d’Ankililoaka pointent du doigt les décisions du Dinabe sur une affaire de vol et une autre affaire de balle perdue.

Le pacte communautaire Dinabe, censé réduire les actes de banditisme et l’insécurité, marche sur des œufs. Depuis un certain temps, plus d’un se plaignent de l’issue des différends traités en « kabary» devant le Dinabe. Les sanctions prononcées ou encore les démarches dans l’application des articles prises par les exécutants du Dinabe sont dites exagérées. Un taxi -brousse a été attaqué au croisement d’Andrevo-bas entre la RN9 et la commune de Manombo-Sud. Des meubles et des marchandises avaient été volés et les passagers délestés de leurs téléphones et de leur argent estimé à 18 millions d’ariary par des cambrioleurs non cagoulés. L’attaque a fait du bruit dans les localités environnantes, comme Ankilimalinike qui a rassemblé tous ses chefs fokontany.

Les traces des voleurs ont été suivies par les habitants et se terminent au fokontany de Sakabera Sikily dans la commune d’Ankilimalinike. « Un kabary (palabre) traditionnel a été mené pour dénoncer ceux qui ont pu commettre cet acte de banditisme perpétré le 26 juillet dernier. Trois noms sont alors sortis de la part du fokonolona du fokontany Sakabera Sikily. Le processus d’application du Dinabe veut que la structure districale du pacte tranche sur l’affaire, puisque cela concerne deux communes, celles de Manombo-sud et d’Ankilimalinike. Mais le district nous a envoyé le Dinabe de Maromiandra, une autre commune qui n’a rien à voir avec l’affaire », dénonce Longin Mahatoro, maire de la commune rurale d’Ankilimalinike. Le kabary du Dinabe a alors statué que ce sont les habitants de Sakabera Safily, d’où sont sortis les noms, qui paieront 20 millions d’ariary et quinze zébus.

Balle

« Il n’y a pas eu le moindre recoupement et pourquoi est ce que c’est sur nous qui avons dénoncé les voleurs que les sanctions tombent et non pas sur les dahalo. Ce n’est pas juste. Nous ne pouvons pas payer cette somme ni ces 15 zébus » soutient le chef fokontany de Sakabera Sikily.

Depuis, la paix n’est pas revenue dans la commune d’Ankilimalinike car pour les habitants, le Dinabe protège les voleurs. Dans la commune d’Ankililoaka, toujours dans le district de Toliara II, deux éléments des forces de l’ordre se seraient chamaillés le 27 août dernier. Un coup de feu est parti et la balle perdue a tué un homme vendeur de balais qui passait par là. « Les éléments de la gendarmerie sont venus faire les constatations sur les lieux. Les éléments du Dinabe également. Tous ceux qui se trouvaient aux alentours de l’homme décédé ont été retenus par le Dinabe et non les deux éléments des forces de l’ordre responsables du tir » informe une source locale. L’un des deux éléments serait « parti »soudainement en détachement le lendemain de l’incident. L’affaire reste non résolue jusqu’à maintenant.