Syndicat des magistrats – Le bureau intéresse peu les juges

Un désintérêt manifeste. Le Syndicat des magistrats de Madagascar, (SMM), se trouve dans l’obligation de reporter l’élection des nouveaux membres de son bureau, prévue ce 10 septembre. La raison est qu’aucune candidature n’a été reçue durant la période y afférente.

La période de dépôt de candidature pour siéger au sein du bureau du SMM était prévue du 1er jusqu’au 6 août. Seulement, «personne ne s’est manifesté», regrette Clément Jaona, actuel président du SMM. Il ajoute, «nous sommes ainsi dans l’obligation de reporter l’élection». Au sein de la magistrature, quelques anciens constatent avec regret «un désintérêt des magistrats pour l’engagement syndical».

Le SMM fait partie des organisations syndicales les plus influentes du pays. À un certain moment, par ses activités, le syndicat des magistrats est même parvenu à faire plier les décideurs politiques sur des sujets d’ordre étatique. Défendre les intérêts d’ordre moral, financier et matériel dans l’exercice de la fonction est, à la base, la vocation du SMM. Depuis quelques années, le Syndicat s’est aussi engagé dans l’amélioration de l’image de la Justice et la défense de l’État de droit.

Peur

À l’instar d’autres entités, les activités du SMM ont toutefois tourné au ralenti à cause de la crise sanitaire. «C’est probablement l’une des raisons de ce manque d’engouement pour candidater au sein du bureau du syndicat», opine un ancien ténor du SMM. «Le mandat du bureau sortant a coïncidé avec la pandémie. Aussi, il n’a pas pu faire grand chose de concret pour le corps de la magistrature. Certains pourraient avoir été déçus de cette inertie, pourtant c’était à cause du contexte sanitaire», ajoute-t-il.

Clément Jaona, pour sa part, estime que l’absence de prétendants à siéger au sein du bureau SMM, notamment pour le poste de président, «traduit une certaine peur de la fonction». Selon le président sortant du SMM, «les décideurs étatiques tendent à considérer les syndicats comme des contestataires, des contre-pouvoirs et non pas comme des partenaires sociaux. Actuellement, personne ne semble vouloir avoir l’Exécutif sur le dos, non plus».

Le mandat des membres du bureau du SMM dure trois ans. L’équipe sortante tiendra une réunion prochainement afin de déterminer un nouveau calendrier électoral. Elle compte également mener une campagne de sensibilisation de ses membres pour, cette fois-ci, avoir des candidats. En attendant, Clément Jaona et sa team resteront en place.