Projets de développement – Un opérateur chinois s’engage pour Toliara

L’entrepreneur chinois ayant réalisé une partie du bitumage de la RN9, a été présenté aux membres du parti TGV-MAPAR de Toliara I. Le sénateur Marcel Eongombelo, à la fois coordinateur du parti dans la province de Toliara, l’a particulièrement mis au -devant de la scène et l’a décrit comme un opérateur sérieux pouvant réaliser de grands projets pour la région Atsimo Andrefana.

Le chinois installera une unité de production d’oxygène médical à Toliara. Il est également intéressé dans la fabrication de ciment et érigera une usine de taille moyenne de cimenterie au courant de l’année prochaine. Avec d’autres opérateurs, des travaux de forage d’eau et de mise en place d’ « unité mobile d’eau » figurent dans les projets du Chinois. Le sénateur a déclaré vouloir donner un coup de pouce aux jeunes de Toliara qui manque cruellement d’emplois.

Et les projets permettront un tant soit peu à la région de sortir de la pauvreté économique. Ce fut par ailleurs une occasion de raffermir la motivation et le dynamisme des membres du parti TGV-MAPAR dans le district de Toliara I. Une donation alimentaire de la part des dirigeants locaux du parti comprenant du riz et de l’huile, a marqué la journée de mardi dernier au QG du parti à Morafeno.