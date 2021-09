Projet Tanà-Masoandro – La construction des logements avance

Le projet nouvelle ville Tanà-Masoandro se matérialise à Tsimahabeomby Imerintsiatosika. Les grands travaux avancent, d’après les constatations effectuées sur place, hier.

Trois entreprises se chargent de la réalisation. Chacune d’elles bâtit quatre-vingt logements. Les murs sont déjà construits. L’équipe finira la toiture dès la semaine prochaine, comme elle l’a expliqué. Outre les centaines de maisons, la route sera également réhabilitée. Son terrassement vient d’être effectué.

La majorité de la main-d’œuvre habite dans les fokontany touchés par le projet. Cela présente un des avantages dont bénéficie la population locale, selon les informations communiquées, la semaine passée où une concertation a réuni le secrétaire d’État en charge des Nouvelles villes et de l’habitat auprès de la présidence, Gérard Andriamanohisoa, et les représentants du fokonolona de six fokontany concernés.

Neuf cent quatre-vingt-deux hectares de superficie sont consacrés aux nouvelles constructions. La grande partie du terrain a toujours été une propriété domaniale. L’autre partie a déjà été demandée, aménagée et titrée à des villageois.

Les travaux ont été précédés par des études socio-environnementales en février. Les propriétaires du domaine inclu ont été indemnisés. Dans quelques jours, un bureau pour le projet sera ouvert localement.