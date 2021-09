ISCAM – Sortie de la 30e promotion : Plus de quatre cents nouveaux diplômés

La cérémonie officielle de la Sortie de la 30ème promotion de l’Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et du Management (ISCAM) s’est tenue ce jeudi 26 Août 2021 sous le haut patronage de Madame le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeur Elia Béatrice Assoumacou. La promotion nommée Atrika est parrainée par la Fondatrice du Centre Sembana Mijoro, Madame Fela Mijoro Razafinjanto, qui a été une diplômée de l’Iscam, issue de la première promotion. La marraine est une personnalité reconnue pour sa lutte pour les droits et la dignité des personnes en situation de handicap.

Malgré le contexte difficile de crise sanitaire, de confinement et les conséquences qui s’ensuivent, l’Iscam a réussi à terminer son année académique à temps, tout comme l’année dernière où il y avait des contraintes similaires. Pour cette année, l’Iscam a délivré officiellement quatre cent quatre vingt-huit diplômes pour sa 30e promotion. La cérémonie de remise de diplômes s’est étalée sur deux jours consécutifs par respect des conditions sanitaires et s’est fait de manière innovante en hybride: en présentiel et en ligne.

Historiquement, l’Iscam de par sa création, a toujours œuvré pour le développement des compétences et pour l’amélioration de l’employabilité des jeunes. En effet, l’Iscam qui est la première institution de formation et d’enseignement supérieur privé à Madagascar, a ouvert ses portes en 1990 sous l’impulsion du secteur privé à la recherche de cadres compétents et immédiatement opérationnels. En trois décennies, plus de cinq mille diplômés sont issus de cette institution.

En revenant à la promotion Atrika, les récipiendaires ont su s’adapter et faire preuve d’agilité et de persévérance face à la situation qui prédomine dans le monde et qui devient de fait la nouvelle normalité. Durant le confinement, les étudiants ont poursuivi leurs formations à distance via les technologies d’information mises à disposition par l’Iscam. Cela a pu se faire grâce à l’appui sans faille du corps professoral et du personnel administratif et technique, du soutien des différents partenaires nationaux et internationaux ainsi que de la confiance accordée à l’institution par la famille des étudiants.

Pour terminer, notons que les quatre cent quatre vingt huit nouveaux diplômés sont issus de programmes de formation initiale destinés aux nouveaux bacheliers et jeunes licenciés, et de programmes de formation continue diplomate destinés aux professionnels des secteurs public et privé. Pour l’année académique 2021-2022, l’Iscam développe des programmes de formation dans le domaine du Développement Durable et dans celui des Projets innovants.