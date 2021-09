Gastronomie – Une distinction de plus pour Chef Lalaina

Sollicité de partout. Chef Lalaina, un orfèvre hors pair de l’art culinaire, sera de nouveau à Marseille pour la soirée du lancement d’un prestigieux guide français, qu’est « Le Petit Futé City Book ».

Le Chef Lalaina sera de la partie lors de la soirée qui aura lieu le 13 septembre aux jardins du Cloître de Marseille où il sera intronisé au rang des Toques Blanches Inter- nationales. Une intronisation qui va mettre Madagascar sous les feux des projecteurs, en France et encore plus en Provence. Un honneur qui ne court pas les rues.

Il ne sera pas seul lors de cette célébration. Des grands noms de la gastronomie mondiale comme le Chef Salvadorien du Chirimol, le Chef Randy Soles du Costa Rica, le Chef Michel Portos, le Chef Anthony de Filippo de Lod’in, et plusieurs autres sommités de la gastronomie de haut standing, vont être à ses côtés. C’est dire l’importance que revêt un tel rendez-vous.

Le chef profitera également du voyage pour partager son expérience avec ses amis chefs autour des prestigieux ingrédients comme le caviar, les truffes, les vins, les fromages, les huiles, et leurs déclinaisons en délicieux plats, aux textures et saveurs succulentes et délicieuses à la fois. Pour les palais les plus exigeants.

Il sera également présent au salon SIRHA à Lyon du 23 -27 Sept en tant qu’Ambassadeur, porte-étendard de Rova Caviar Madagascar pour un show culinaire spécial dédié à ce luxueux produit. SIRHA, l’événement de référence mondiale en food service et de l’hospitalité. Avec de multiples concours à gagner.