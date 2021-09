Danse contemporaine – Le festival « Miaraka » brise les limites du handicap

Un événement à part, fédérateur et par-dessus tout inclusif, le festival « Miaraka » égayera prochainement la capitale en valorisant le talent et la créativité des danseurs en situation de handicap.

Une initiative que l’on se doit de soutenir, aussi bien par sa portée que le message qu’elle véhicule. Le festival de danse contemporaine « Miaraka » promet à la fois de belles découvertes pour le grand public, tout comme il nous réserve moult émotions également. C’est à nouveau avec une grande fierté, mais aussi cette humilité exemplaire qu’on lui reconnaît donc, que la compagnie Lovatiana à l’initiative de ce beau projet rempile pour une seconde édition de ce festival unique. Un rendez-vous qui met un point d’honneur à accorder exclusivement la scène aux personnes en situation de handicap, le tout en affichant la passion et le talent de toute une communauté de danseurs.

Le festival « Miaraka » ou « Ensemble » a su conquérir le public par la convivialité et la générosité qui en émane. C’est ainsi fort de cette belle expérience, qu’il nous convie à nouveau du 13 au 19 septembre à parcourir la capitale qu’il égayera de la poésie des chorégraphies que nous proposeront notamment des danseurs contemporains atteints de cécité. « Nous avons mis en avant l’importance de faire corps avec ces personnes en situation de handicap pour que, comme nous, ils puissent aussi s’exprimer à travers l’art. On est ainsi ravi d’avoir également eu le soutien de plusieurs acteurs culturels venus se joindre à nous tout au long de cet événement » confie la danseuse et chorégraphe Lovatiana Rakotobe.

Une belle prouesse

Tous ensembles donc, le festival « Miaraka » convie le public et les artistes à se pencher à nouveau sur plusieurs questionnements en rapport à l’accessibilité artistique et culturelle des personnes en situation de handicap. Pluridisciplinaire, le festival se fixe comme objectif principal la production d’œuvres artistiques qui mettent en avant cette notion d’inclusion par le biais de l’art.

Si la danse reste le fer de lance du festival, la compagnie Lovatiana promeut une ouverture à toutes les disciplines artistiques qui permettent ainsi de fédérer autant les artistes valides que non valides à communier ensemble sur la même scène. « Au pays, certaines croyances, ainsi que certaines coutumes affichent toujours le handicap comme un sujet tabou. À travers ce festival, nous promouvons ainsi toutes formes d’expressions artistiques qui peuvent pallier cette mauvaise compréhension du handicap, tout en valorisant les personnes en situations de handicap » rajoute Lovatiana Rakotobe. Du centre culturel Ivokolo à Analakely, en passant par les centres Akama au 67ha, les Orchidées blanches à Androhibe, la résidence de Suisse à Ambohibao et la Teinturerie Ampasanimalo, le festival « Miaraka » nous invite ainsi à célébrer le talent de ces artistes main dans la main.