Coopération – Deux hôpitaux universitaires équipés

Pour renforcer la qualité des soins, des dons de matériel et kits médicaux ont été offerts à l’hôpital HJRA à Ampefiloha et au CHU à Morafeno Tomasina .

Le consulat de Monaco en coopération avec l’Asso­ciation développement et solidarité (ADS) ne cesse d’apporter des dons pour l’HJRA depuis 2004 et pour le CHU de Toamasina depuis trois ans. Du matériel, des consommables, ainsi que divers kits médicaux leur ont été offerts. Un échographe, trois ensembles d’instruments de chirurgie cervicale, neuf cathéters de dialyse, des masques faciaux d’anesthésie pour enfants et une panoplie de tubes de prélèvement en font partie.

Le récent partenariat du consulat et l’hôpital de Toa­masina vient d’être scellé par des nouvelles dotations cette année. Le corps médical a également bénéficié d’un échographe, d’un incubateur de mise en culture, de quatre cartons de perfuseurs, d’un ensemble de jeux pour pédiatrie, d’un packaging de laryngoscope à usage unique et tant d’autres.

Puisque la Covid-19 est toujours là, une dizaine de cartons de gel hydroalcoolique ont accompagné les équipements octroyés à l’équipe médicale