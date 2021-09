Consommation – L’Instat défend le gel des prix du carburant

Persifle et signe. Dans ses analyses pointues sur l’évolution du taux d’inflation, en glissement annuel ou mensuel, l’Instat salue les mesures édictées par le gouvernement. Comme le gel des prix du carburant, inchangés depuis juin 2019. Même si les cours du brut et du Brent ont chuté à 5 dollars au début de la pandémie qui s’est propagée à travers le monde. En mars 2020. L’arrêt des trafics aériens et les transports terrestres étaient pour beaucoup dans ce crash historique. Des mesures restrictives de l’état d’urgence sanitaire, imposées par les gouvernements. Pour ne pas véhiculer le mal, d’un pays à l’autre. Il a fallu aussi compenser les pétroliers, toutes professions confondues, de 172 milliards d’ariary pour leur « attitude conciliante et coopérative ».

Ainsi, peut-être, les « gains » de la baisse des prix qui aurait du être appliquée ont financé « des majorations inévitables mais contenues » de ces mêmes prix. Tout un exercice d’équilibre, tel un saut périlleux. Pour l’Instat, ce statu quo, avec la TVA de 5% pour le gaz ont permis d’avoir une augmentation de seulement 1,7% dans la « catégorie combustible » du panier à calcul du taux d’inflation à partir des Indices des prix à la consommation, IPC. Mais une remontée des cours du pétrole commence à s’amorcer sur le marché international. Alors que l’ariary perd de ses valeurs au Marché interbancaire de devises face au dollar. La parité monétaire étant l’autre paramètre déterminant des prix à la pompe.

Il reste aussi à savoir si ces prix du carburant ont encore eu des influences sur ceux des autres produits depuis qu’ils étaient « fossilisés ». Des spéculateurs en tout genre ont trouvé d’autres motifs pour pénaliser les consommateurs.