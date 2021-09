Base Toliara – Tim Carstens reste confiant pour la suite

Base Resources, la maison mère de Base Toliara, a publié son rapport annuel sur ses activités à Toliara et à Kwale, au Kenya. Cette compagnie, spécialisée dans l’extraction de sable minéralisé dans ces deux pays, reste confiante malgré les difficultés rencontrées par les industriels en 2020, en présentant un résultat globalement positif pour l’ensemble de ses deux sites.

En attendant l’issue des opérations sur les mines de Ranobe, à Toliara, la production de Base Resources sur les sites de Kwale, au sud de Mombasa, ont obtenu de bons résultats, avec une continuité opérationnelle tout au long de l’année fiscale 2020-2021. Des actions ont été menées à Toliara et à Kwale pour atténuer les risques et les impacts du Covid-19.

Le marché du sable minéralisé a résisté à la crise car la demande mondiale a augmenté tout au long de l’exercice 2020-2021. Ainsi, Base Resources a réalisé un chiffre d’affaires de 198,2 millions de dollars, avec une augmentation du prix de vente unitaire compensant en partie la baisse de production en 2020. La compagnie a affiché un résultat net après impôts de 11 millions de dollars; en grande majorité réalisée au Kenya. L’exercice positif de 2020-2021 a permis à Base Resources de rembourser toutes ses dettes, d’anticiper le retrait de la facilité de crédit renouvelable de 75 millions de dollars à ses créanciers financiers et de se constituer un.flux de trésorerie disponibles de 40 millions de dollars, en reportant 24,5 millions de dollars aux investissements pour la prochaine année fiscale.

Base Toliara

Depuis 2019, le projet de Base Toliara est conditionné par les discussions avec le gouvernement, notamment sur la levée de la suspension en cours, sachant que l’étude de faisabilité définitive du projet a été acceptée auparavant.

S’exprimant sur le sujet de Base Toliara, Tim Carstens, directeur général de Base Resources, a déclaré: «Le projet à Toliara continue de représenter une opportunité de croissance significative pour Base Resources. Des avancées positives ont été réalisées dans nos discussions avec le gouvernement en ce qui concerne les conditions fiscales applicables au projet et nous restons convaincus que des conditions acceptables devraient pouvoir être obtenues. Le processus de mise à jour de l’estimation des réserves de minerai de Ranobe pour intégrer les travaux de forage, ainsi que l’étude de faisabilité définitive du projet pour affiner et améliorer les résultats, sont bien avancés et nous prévoyons de publier ces travaux importants sous peu. Nous restions engagés dans le développement final du projet à Toliara, avec l’opportunité de création de valeur que cela représente pour toutes les parties prenantes, nous sommes sur le point de terminer le travail préparatoire. Nous maintiendrons un degré élevé d’engagement avec le gouvernement malgache dans la recherche de conditions fiscales et la levée de la suspension. Nous attendrons leur décision quand ils seront prêts à aller de l’avant sur ce projet. En attendant, nous nous concentrons sur l’extension de la durée de vie de nos opérations à Kwale ainsi que sur l’examen d’opportunités plus larges dans un secteur qui continue d’évoluer. Les performances de Kwale ont toujours été solides tout au long de l’année, répondant à nos objectifs de production».

Historique

Le projet de Base Toliara a été installé sur le gisement de Ranobe, situé à environ 45 kilomètres au nord de Toliara. Base Toliara a acquis ce projet en 2018. Une étude de faisabilité définitive (DFS) achevée en 2019 a confirmé que le projet Toliara est une opportunité de développement du sable minéral local sur le marché mondial, avec une production annuelle moyenne estimée à 780.000 tonnes d’ilménite, 53.000 tonnes de zircon et 7.000 tonnes de rutile, sur une durée de vie de 33 ans basée sur les réserves de minerai actuelles.

En novembre 2019, le gouvernement a demandé à Base Toliara de suspendre ses activités sur le terrain pour des discussions sur les conditions fiscales applicables au projet. D’autres travaux ont été engagés à Toliara au cours de cette période, notamment l’ingénierie, la sélection des soumissionnaires pour les principaux lots de construction et la sélection des prêteurs potentiels.