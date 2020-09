XIIes jeux Africains – Dixième place historique à Rabat

Un an déjà. La délégation malgache aux douzièmes Jeux Africains à Rabat au Maroc avait réalisé une performance mémorable.

Après la deuxième place aux Jeux des Iles à l’extérieur à Maurice à la fin juillet 2019, synonyme de meilleure performance malgache à ce rendez-vous régional, Mada­gascar avait également excellé un mois plus tard aux Jeux Africains. La Grande île s’était hissée à la dixième place du tableau final des médailles sur les quarante deux pays en lice à la XIIe édition des Jeux africains qui s’est déroulée du 19 au 31 août au Maroc.

Le Top 10 avait été domi­né par les pays maghrébins. L’Egypte avait caracolé en pôle position devant le Nigéria, l’Afrique du sud, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Kenya, Maurice et l’Ethio­pie. Madagascar, pour sa part, avait fini à la dixième marche devant les grands pays comme le Cameroun, la Côte d’ivoire et le Botswana respectivement onzième, douzième et treizième.

La délégation malgache au Maroc représentée dans onze disciplines, avait engrangé au total douze médailles dont six d’or, quatre d’argent et deux de bronze.

Les gagants de métaux précieux étaient les haltérophiles. Rosina Randafiarison avait arraché trois et deux pour Elariont Ricardo Ran­dria­ri­manana. Quelques semaines plus tôt, ces haltérophiles avaient déjà raflé trois ors chacun aux Jeux des Iles à Maurice.

La sixième médaille d’or avait été l’exploit de l’équipe de basketball trois contre trois constituée d’Elly Randriamampionona, Jean Arnol Solondrainy, Fiary Johnson Rakotonirina et Livio Roche­teau. Elly y avait également confirmé son statut de cham­pion d’Afrique en shooting.

Les médailles d’argent et de bronze étaient également les fruits de la bonne préparation des haltérophiles. «Nous sommes depuis quelques années à la hauteur du niveau continental… Ces résultats étaient prévisibles », telle avait été l’analyse du directeur technique national, Thomas d’Aquin Rako­toarison après les Jeux.