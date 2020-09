Marée noire – WWF suggère des indemnisations

Suggestion. Suite à la marée noire qui s’est produite à l’île Maurice, le WWF apporte des alternatives et des tentatives de résolution du problème. « Une aide devrait être apportée aux personnes les plus touchées par la marée noire, en particulier aux communautés de pêcheurs et à celles qui dépendent des ressources de la lagune pour leur alimentation et leur moyen de subsistance. Cela inclut un soutien et des conseils sur l’accès aux mécanismes de compensation, en particulier s’ils utilisent un format en ligne » avancent les responsables du WWF.

Ainsi, l’indemnisation devrait également permettre de financer la mise en œuvre d’un plan de restauration à long terme des ressources naturelles endommagées, ce qui peut prendre des années. Ces ressources naturelles constituent les moyens de subsistance des communautés côtières, ainsi que les poumons de l’industrie touristique du pays.

« Les marées noires sont tout à fait évitables; lorsqu’elles se produisent, les fautifs doivent être tenus responsables et les fonds pour le nettoyage doivent être débloqués rapidement (…) » arguent ces environnementalistes.