Ilafy – Une proxénète démasquée et incarcérée

Sordide. Une proxénète âgée de 25 ans vient d’être internée à la maison centrale d’Antani­mora. Elle s’est fait cueillir par les hommes du service des enquêtes spécialisées d’Ilafy.

Cette femme avait recruté sur facebook quelques filles âgées de 19 à 24 ans. Elle les avait employées pour ses activités d’exploitation sexuelle e n li g ne ou le fameux téléphone rose, d’une rémunération mensuelle de 200 000 ariary. Elle a encaissé un bénéfice de 1 800 000 à 10 000 000 d’ariary sur chaque fille.

La prévenue disposait d’un site internet où elle se connectait et attirait des clients étrangers et riches. Elle les mettait ensuite en contact avec ses prostituées via une webcam.

Étudiantes

Les filles faisaient tout ce que les clients désiraient dans leur rapport sexuel virtuel,au mépris de tou te dignité humaine. « Elles pouvaient accueillir cinq à dix hommes par jour, dont elles devaient satisfaire les besoins. La durée de ces plaisirs et conversations érotiques allait de quinze à trente minutes », raconte la police.

Ces travailleuses sexuelles pouvaient rentrer chez elles deux fois par semaine. Certaines d’entre elles poursuivent encore leurs études.

Au cours de l’arrestation, huit filles de joie ont été retrouvées chez la proxénète. Du matériel informatique, différents modems et des « sextoys » y ont été saisis.

La tête pensante de l’affaire a été jetée en prison après son enquête, tandis que ses employées ont été ramenées auprès de leur famille respective. Le téléphone rose est un secteur informel en plein essor dans la capitale.