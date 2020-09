Examen du Cepe – La police nationale redore son blason

Sur la bonne voie. Souvent la cible des blâmes et des réprimandes citoyennes à cause du mauvais comportement de certains de ses éléments, la police nationale s’attache à restaurer son image. Un mal pour un bien, la gestion de la crise sanitaire et d’autres situations exceptionnelles, semblent lui donner l’occasion de se racheter aux yeux de l’opinion publique.

La disponibilité et la générosité dont ont fait preuve des hommes de la police envers des élèves passant l’examen pour l’obtention du Certificat d’étude primaire élémentaire (CEPE), a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Des policiers ont été au chevet de certains candidats qui se sont retrouvés esseulés et démunis. A Analamahitsy, ils ont aidé un candidat qui s’est trompé de centre d’examen.

Les policiers ont conduit l’élève jusque devant la porte de sa salle d’examen. « Il s’est présenté à l’École Primaire Publique (EPP) d’Analamahitsy, si son centre d’examen est au Collège d’enseignement général (CEG). Comme ses parents sont déjà partis, c’est un agent de police qui l’a ramené jusqu’à son centre d’examen. Il est arrivé à temps pour le début des épreuves », indique la Police nationale, sur sa page Facebook.

Objectif

Ce sont encore des agents de police qui ont permis à des enfants qui ont passé les épreuves du CEPE à Antanimena, de déjeuner, hier. « Les deux fillettes n’ont pas retrouvé leurs parents à la fin des épreuves de la matinée. Grâce à des agents, elles ont pu prendre un repas dans une petite gargote non loin du centre d’examen », selon un témoignage.

Un autre candidat que ses parents aurait oublié, a pu se restaurer pendant la pause du midi, grâce à un policier. Ce dernier aurait ensuite accompagné le candidat jusqu’à chez lui, à Anjanahary, à la fin des épreuves. Avec toutes ses bonnes actions, la Police nationale a été très acclamée.

Redorer le blason de la police nationale est l’un des principaux objectifs de la politique générale du ministère de la Sécurité publique. Les récents turnovers et remplacements de plusieurs responsables au sein de ce département vont, notamment, dans ce sens. Comme le démontrent les réactions du public face aux bonnes actions policières d’hier, rétablir l’image de ce corps passe impérativement par des bonnes, voir d’excellentes prestations sur le terrain.

Outre l’exécution de leur mission principale qu’est la lutte contre l’insécurité, les forces de l’ordre doivent être des modèles dans l’attitude, le comportement et l’exemplarité au sein de la société. Durant la période de confinement, plusieurs policiers ont grandement contribué à améliorer l’image du Corps. Seulement, il suffit d’un grain de sable pour que toute la machine s’enraille. Le moindre écart de conduite peut éclipser tous les efforts et les bons résultats.