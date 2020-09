Energie renouvelable – Trente cinq mille panneaux solaires à Andranotakatra

Mahajanga est encore la seule ville où la Jirama utilise une centrale thermique. Dans le cadre de la transition de l’énergie renouvelable, un grand projet de centrale solaire est en cours de construction à Andrano­takatra, dans la commune rurale de Belobaka, district de Mahajanga 2. Les travaux de terrassement et l’installation des clôtures sont réalisés depuis quelques semaines. Plus de trente cinq mille panneaux solaires produisant 17 méga watts seront bientôt installés sur une superficie de 42 hectares.

« L’objectif est d’améliorer la production d’énergie et de réduire le coût de l’énergie à Mahajanga. La production d’énergie sera de 17 mégawatts. Mahajanga et Belobaka jouiront des avantages de cette nouvelle infrastructure. La centrale solaire sera interconnectée avec la Jirama et produira une électricité hybride », explique le directeur régional la Jirama de Boeny, Maurille Mananjara.

Un dédoublement de conduite de refoulement sera réalisé. L’installation s’effectuera en trois étapes, la première sera achevée dans deux mois avec une première production de 1,2 Mégawatts puis la deuxième vague de 10,8 Mégawatts sera réalisée en mars 2021. La dernière étape de l’installation produira 5 Mégawatts à la fin de l’année 2021. Les sociétés Green Power, les investisseurs canadiens, malgaches et mauriciens sont les principaux promoteurs de cette centrale solaire.

Mardi, le gouverneur Mokhtar Andriatomanga a effectué une visite sur place avec les responsables de la Jirama et de la direction régionale de l’Énergie de Boeny.