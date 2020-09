Antananarivo-Ville – Les routes cahoteuses en voie de réfection

Les embouteillages s’accentuent à l’entrée du tunnel d’Ambanidia. Il faudra compter plus de vingt minutes pour atteindre le tunnel lorsqu’on quitte la route circulaire à Ankorahotra. Cela, même aux heures où la circulation est peu importante. Puis, à la sortie de ce passage, la circulation se fluidifie. « Les nids de poule à l’entrée de ce tunnel s’étendent. C’est ce qui crée ce bouchon », remarque Tokiniaina Andrianimanana, transporteur en commun, lundi.

Dans la ville d’Antanana­rivo, plusieurs routes sont dans la même condition, voire pire. Dimanche, le député élu dans le quatrième arrondissement, Paul Bert Rahasima­- nana a tiré la sonnette d’alarme sur la situation des chaussées à Ankadilàlana. En outre, des conducteurs évitent de traverser la route qui relie Anosi­zato à Ankadimbahoaka. « L’état de cette route provoque des dégâts sur le véhicule », lance Jao Rabarijoelina, conducteur.

La Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) va prendre les choses en main. « Malgré la crise sanitaire que nous avons traversée face à la pandémie Coronavirus, nous faisons le nécessaire pour avancer dans les grands projets et travaux pour le bien-être de la population », peut-on lire sur la page Facebook de Naina Andriatsitohaina, le magistrat de la ville.

Priorités

Avec l’appui du Fonds d’entretien routier (FER) et du ministère de l’Aménage­ment du territoire, de l’Habitat et des Travaux publics (MAHTP), les routes cahoteuses dans la ville d’Antana­narivo vont être réhabilitées. « Nous avons mis en priorité les routes où le délabrement est avancé et celles qui sont les plus fréquentées, comme celles aux 67 Ha », indique Bodosoa Razafimandimby, directeur des Bâtiments et des travaux publics au sein de la CUA.

Une liste des routes qui seront remises à neuf a été sortie, hier. Celles-ci mesurent, au total, 3,696 km. « Les travaux seront réalisés en deux mois. Ils devront être terminés avant la saison de pluies », rajoute la source. Elle admet que presque toutes les routes dans la ville d’Antananarivo sont dans un piteux état. « La CUA fera un entretien avec les moyens du bord, des routes qui ne sont pas inscrites dans la liste des travaux à réaliser avec le financement du FER et ceux que le ministère réalisera », rajoute-t-elle. Elle encourage la prévention de l’obstruction des réseaux d’évacuation. « L’état de la route dépend des réseaux d’évacuation. Lorsque les canaux sont bouchés, l’eau ne sera pas évacuée et détruira à nouveau les chaussées. Dans ce cas, nous serons obligés de refaire les travaux de réhabilitation dans peu de temps », conclut Bodosoa Razafimandimby.

La liste des routes à réhabiliter

1- Route Jean Ralaimongo, Tunnel Ambohidahy – Ambohijatovo Arrêt 182 – Kianja Tolom-piavotana

2- Rue FLM 67ha – Mosquée 67ha – Rue Vatobe (Andohatapenaka) – Route Pierre Rajaonah- Ny Havana – Rue Hôtel Voninkazo- Poste 67ha

3- 67Ha Nord-Est – Eglise Jesosy Mamonjy – Route Rainikibory-Pont Vassacos

4- Boulevard de l’Europe Namontana

5- Route Nanisana reliant Ampasampito – Analamahitsy

6- Rue Rajaofera reliant Antaninandro – Ambondrona

7- Rue Rabezavana Ambodifilao

8- Route Andraisoro

9- Rue Jean Ramanandraibe Antohomadinika – Behoririka