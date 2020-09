Ambatolampy – Deux motards décèdent dans une collision

Face-à-face entre une moto et un camion sur la RN7, à Amboniriana Ambilanibe, dans le district d’Ambato­lampy. C’était hier vers 7 heures du matin. Deux hommes âgés de 22 et de 35 ans, qui étaient sur le deux-roues, sont décédés sur le coup à cause de la violence du choc. D’importants dégâts matériels ont été constatés.

Cet accident mortel s’est produit en plein virage. Les motards venaient d’Ambato­lampy, direction du Nord, tandis que le poids lourd appartenant à une grande usine était en sens inverse. A part le routier, personne d’autre n’a été témoin du drame. Ce conducteur a été amené et placé en garde-à-vue, principalement pour sa propre sécurité, selon la brigade de police de la route ayant dépêché ses hommes pour faire les constatations.

La gendarmerie locale était au cœur de l’enquête, hier. D’après elle, les deux victimes avaient chacune leur casque. Les deux parties auraient roulé un peu trop vite. La famille des défunts est venue récupérer les corps dès qu’elle a été informée des faits.