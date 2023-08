URBANISME – Deux cent six infrastructures à entretenir

Trois camions, cinquante-cinq équipements de communication, sept cent cinquante-cinq équipements de pré-collecte et cent charrettes ont été remis à la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA), aux communes de Bemasoandro, d’Andranonahoatra et d’Anosizato Andrefana ainsi qu’aux Rafitra Fikojana ny Rano sy Fahadiovana (RF2) de ces zones d’intervention du Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience (PRODUIR), le 31 juillet. Ces matériels et équipements ont été offerts afin d’entretenir et de continuer les campagnes de sensibilisation autour de la citoyenneté, suite à la réalisation de deux cent six infrastructures, à la fin de la première phase des travaux urbains menés par PRODUIR. Ainsi que le renforcement des capacités et les réformes sectorielles pour l’assainissement, pour l’appui au pré collecte des déchets et pour la sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement de la population d’Antananarivo. Les deux cent six infrastructures se composent de ruelles, de voies carrossables, d’escaliers, de passerelles en béton armé ainsi que des infrastructures communautaires comme des bibliothèques, des terrains de basket, des murs de soutènement et des infrastructures sanitaires, notamment des lavoirs et des bornes fontaines. Holder Ramaholimasy, ministre de l’Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF), et Haja Rasolofojaona, coordonnateur du PRODUIR, ont remis officiellement ces équipements aux communes bénéficiaires, dans les locaux de PRODUIR, à Manakambahiny.