TAEKWONDO – Les porte-fanions prêts à cartonner

Dernière ligne droite de la préparation. Plus d’une dizaine de collaborateurs de la ministre de l’Éducation nationale, coach de l’équipe nationale de taekwondo pour les Jeux des Iles, ont rendu visite aux taekwondoïstes, hier après-midi, au White Palace à Tsaralalàna, où ils sont hébergés, depuis plus de dix jours. C’était une occasion de faire une prise de contact et d’encourager surtout les porte-fanions du pays, à trois semaines du coup d’envoi des Jeux. L’équipe du ministère parrain du taekwondo a remis des packs d’eau, des collations, des médicaments, des fruits aux athlètes. «Notre objectifs est de tout rafler, mais c’est une compétition. Nous promettons de cartonner le maximum de médailles», rassure le directeur technique national, Rivo Rakotobe. Ce dernier a profité de l’occasion pour taquiner un peu et réitérer la demande de survêtements uniformes de l’équipe nationale, ainsi que les fortifiants dont elle a tant besoin vu l’intensité de la préparation à la veille de l’événement. Vingt-quatre médailles d’or sont en jeu durant la prochaine édition des Jeux des Iles, dans seize catégories en combat, huit chez les garçons et huit chez les filles, ainsi que huit autres en poomsae, quatre garçons et quatre filles. Le taekwondo a déjà été programmé aux Jeux, pour la première fois en 2007, sur le sol malgache. à cette occasion, Madagascar a remporté la première place au classement des médailles, en enregistrant neuf médailles sur les seize en jeu.