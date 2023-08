RN2 AMBOHIMANGAKELY – Un motard tué dans une triple collision

Triple collision meur­trière sur la route nationale numéro 2. Dans la matinée d’hier, un accident de la circulation a coûté la vie à un motard à Ambohitrombi­havana Ambohimangakely. Le drame s’est produit aux alentours de 10 heures. Selon les informations recueillies sur place, un taxi-be de marque Mercedes Sprinter empruntait le route nationale numéro 2 vers l’axe Est lorsqu’il s’est retrouvé nez-à-nez avec un poids lourd et une moto roulant en sens inverse. La moto, un scooter de marque Kymco s’est télescopé contre le véhicule de transport en commun qui s’est à son tour écrasé contre le camion. Ce dernier transportait du charbon. La cargaison allait être livrée en ville lorsque le pire s’est produit. La cabine ainsi que la partie avant-gauche du taxi-brousse ont été littéralement éventrés. Les vitres latérales ont volé en éclats et les passagers assis du côté du point de choc ont été sérieusement touchés. Dans cette violente collision, le pare-brise du camion a également été pulvérisé mais le conducteur a néanmoins eu plus de peur que de mal. Tout près de son véhicule gisait en revanche la moto réduite en pièces, couché sur le bitume. Agonisant après l’accident, l’occupant a succombé à ses blessures lors de son évacuation dans un centre hospitalier à Ambohimangakely.